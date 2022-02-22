"Будьте уверены: Украина сильна" - Кличко-младший об угрозе вторжения РФ

Владимир Кличко выразил слова поддержки Украине из-за угрозы вторжения РФ на территорию нашей страны.

Бывший чемпион мира по боксу обратился к сообществу через свой Twitter.

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"Будьте уверены: Украина сильна. У нее сильная столица Киев, сильные города, села и сильные и сплоченные люди, которые ценят больше всего свои независимость, суверенитет и мир в Европе.

Ее воля будет существовать вечно. Слава Украине!" - написал Кличко-младший.

Владимир Кличко был чемпионом мира по боксу в супертяжелой весовой категории по версиям WBO, IBF, IBO, The Ring и WBA. Также побеждал на Олимпийских играх-1996.

В своих последних боях уступил Тайсону Фьюри и Энтони Джошуа, после чего завершил карьеру в 2017 году.