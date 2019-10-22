"Будет сложный матч" - Каштру об игре против "Динамо" Загреб

Тренер "горняков" Каштру ждет тяжелый матч против "Динамо" Загреб. Фото: ФК "Шахтер".

Главный тренер "Шахтера" Луиш Каштру поделился ожиданиями от предстоящего матча 3-го тура группового раунда Лиги чемпионов против загребского "Динамо".Об этом сообщает "24 канал"

"Посмотрел около 10 матчей в Лиге чемпионов, внутреннем чемпионате. Будет сложный матч. "Динамо" от встречи к встрече меняет тактическую схему, иногда делает это даже в течение матча. Но у них есть шаблонные действия. Заброс на форварда, подключение инсайдов. Это опасная в атаке команда", - сказал португальский тренер на предматчевой пресс-конференции.

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"Шахтер" после двух туров имеет в активе 3 очка, уступая "Динамо" лишь по разнице забитых и пропущенных мячей. Лидирует в группе "Манчестер Сити", у которого две победы в двух матчах. Матч состоится 22 октября. Начало игры - в 19:55.