Будет работать вместо Реброва. Скрипник нашел новую команду

Виктор Скрипник возглавляет "Зарю" с лета 2019 года. Фото: ФК "Заря"

Венгерский "Ференцварош" заинтересован в услугах наставника "Зари" Виктора Скрипника.

Чемпион Венгрии рассматривает Скрипника как одного из основных претендентов на кресло главного тренера, сообщает журналист Эндрю Тодос в Twitter.

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Венгерский клуб уже контактировал с украинским специалистом. Действующий контракт Скрипника с "Зарей" рассчитан до лета 2022-го. Украинец имеет опыт работы в Европе, успел потренировать немецкий "Вердер" и латвийскую "Ригу".

Команда из Будапешта осталась без наставника после отставки Петера Штеггера. Австрийского тренера отправили в отставку из-за неудовлетворительных результатов.

В сезонах 2018/21 тренером "Ференцвароша" был Сергей Ребров. Украинский тренер трижды выигрывал чемпионат и выводил команду в ЛЧ и ЛЕ.

После 15 туров венгерского первенства "Ференцварош" расположился на второй строчке, отставая от лидера турнира "Кишварды" на один зачетный балл. Команда не смогла пробиться в Лигу чемпионов и в Лиге Европы одержала одну победу. "Заря" завершила первую часть сезона на четвертой строчке. В последнем матче команда Скрипника отобрала очки у "Динамо".