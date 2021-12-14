Будет работать вместо Реброва. Скрипник нашел новую команду

Венгерский "Ференцварош" заинтересован в услугах наставника "Зари" Виктора Скрипника.
Чемпион Венгрии рассматривает Скрипника как одного из основных претендентов на кресло главного тренера, сообщает журналист Эндрю Тодос в Twitter.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Шевченко может закончить тренерскую карьеру
Венгерский клуб уже контактировал с украинским специалистом. Действующий контракт Скрипника с "Зарей" рассчитан до лета 2022-го. Украинец имеет опыт работы в Европе, успел потренировать немецкий "Вердер" и латвийскую "Ригу".
Команда из Будапешта осталась без наставника после отставки Петера Штеггера. Австрийского тренера отправили в отставку из-за неудовлетворительных результатов.
В сезонах 2018/21 тренером "Ференцвароша" был Сергей Ребров. Украинский тренер трижды выигрывал чемпионат и выводил команду в ЛЧ и ЛЕ.
После 15 туров венгерского первенства "Ференцварош" расположился на второй строчке, отставая от лидера турнира "Кишварды" на один зачетный балл. Команда не смогла пробиться в Лигу чемпионов и в Лиге Европы одержала одну победу.
"Заря" завершила первую часть сезона на четвертой строчке. В последнем матче команда Скрипника отобрала очки у "Динамо".
Комментарии