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воскресенье, 28 июля 2019 08:09

"Брюгге" показал собственные слабые места в стартовом туре чемпионата Бельгии

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На выходных стартовал чемпионат Бельгии. Сезон начал также соперник киевского "Динамо" по 3 раунда квалификации Лиги чемпионов "Брюгге". В первом туре будущий соперник киевлян с проблемами разобрался с одним из потенциальных аутсайдеров чемпионата "Васланд-Беверен".

После завершения сезона в "Брюгге" произошла смена тренера. Вместо хорвата Ивана Леко, возглавлявший команду два года, тренером стал Филипп Клеман. Парадоксально, но в прошлом сезоне Клеман был тренером главного конкурента "Брюгге" в чемпионате "Генка".

По построению игры соперник "Динамо" прошлый сезон играл со схемой в три центральные защитники. В первую очередь было интересно, будет ли новый тренер менять тактическую составляющую команды. Его "Генк" так не играл. Клеман решился на перемены. В первой официальной игре "Брюгге" сыграл по схеме подобной той, что играл "Генк" в прошлом сезоне: 4-3-3. 4 привычных защитники, треугольник в середине поля с выраженным атакующим полузащитником и 3 форварды (два фланговых и один на острие). Среди них и бывший игрок "Зари" Бонавентуре.

Клеман перестроил игру команды

По первой игре создается впечатление, что "Брюгге" нужно время для того, чтобы понять новые требования тренера. Первый тайм был не совсем выразительный в исполнении соперника "Динамо". Было видно невооруженным глазом, что такой модели игры не хватает сыгранности. Подопечные Клемана владели инициативой, но реальной угрозы воротам соперника не создавали. "Васланд-Беверен" пытался контратаковать. На 31 минуте игры получили право на пенальти, который реализовал Форте.

Казалось, что у "Брюгге" будут большие проблемы в этой игре. Но на самом конце первого тайма украинец Эдуард Соболь заработал пенальти для соперника "Динамо". Удар Соболя попал защитнику соперника в руку. После просмотра видео повтора арбитр матча указал не еще одна пенальти. Лидер "Брюгге" Ванакен не оставил шансов вратарю 1: 1.


В начале второго тайма главный летний новичок форвард Окереке вывел команду Клемана вперед благодаря удачной игре на добивании. Точку в игре поставил тот же Ванакере, который ударом головой после подачи углового.

Автор: Photo news
  Окереке и Ванакер празднуют победу
Окереке и Ванакер празднуют победу

"Брюгге" провел очень не простой матч. В первом тайме имел большие проблемы по игре. Пока для позиционной успешной атаки команде Клемана не хватает сыгранности. Во многом на помощь сопернику "Динамо" в первом туре стал случай. Не заработаешь Соболь пенальти в конце первого тайма - никто не знает, как бы развернулась играл во второй половине игры, если бы "Брюгге" проигрывал. Где-то на помощь пришел индивидуальный класс игроков, которые смогли за 5 минут игрового времени изменить счет игры. Лидер "Брюгге" Ванакере доказал свою большую значимость для команды. Очень важно будет максимально закрыть его. Зависимость от этого игрока огромна.

"Брюгге" пока не хватает сыгранности


Несмотря на победу, "Брюгге" показал, что слабых мест у него хватает. Командная игра только строится. Не хватает сыгранности. В такие моменты ответственность на себя берут лидеры команды. Если их закрыть - соперник будет иметь большие проблемы.


Чемпионат Бельгии, 1 тур

"Васланд-Беверен" - "Брюгге" - 1: 3

Голы: Форте, 32 (пен) - Ванакен, 45 + 2 (пен), 70, Окереке, 48

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"Динамо" сыграет с "Брюгге" 6 и 13 августа. Первый поединок киевляне проведут на выезде.

Автор: Сергей Тищенко
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