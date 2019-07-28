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воскресенье, 28 июля 2019 09:01

"Брюгге" начал сезон с легкой победы

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&quot;Брюгге&quot; начал сезон с легкой победы
Соболь отыграл 90 минут

Соперник киевского "Динамо" в квалификации Лиги чемпионов – "Брюгге", одержал выездную победу в первом туре чемпионата Бельгии над "Бевереном" - 3:1.

В стартовом составе "Брюгге" вышел украинский защитник Эдуард Соболь, который отыграл все 90 минут и результативными действиями не отметился – пишет footboom.com

"Брюгге" первым пропустил, когда хозяева поля на 32-й минуте реализовали пенальти. Еще до перерыва "Брюгге" удалось переломить ход игры. На 45+2-й минуте Ванакен с 11-метрового выровнял положение.

Во втором тайме команда Соболя добила соперника, сначала забив на 48-й минуте (отличился Окереке), а затем отличившись на 71-й, когда дубль оформил Ванакен.

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"Брюгге" и "Динамо" сыграют первый матч в Бельгии.

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