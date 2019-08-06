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вторник, 06 августа 2019 20:30

"Брюгге" – "Динамо" (LIVE)

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Сегодня киевское "Динамо" начинает новый еврокубковый сезон. В рамках третьего предварительного раунда Лиги чемпионов в бельгийском городе Брюгге оно встречается с местной одноименной командой.

Брюгге - совсем небольшой город. - 117 тысяч жителей.
- За год стотысячный город посещают 12 миллионов туристов, - говорит экскурсовод. - В выходные здесь просто не протолкнуться.

В городе есть что посмотреть. Одна из достопримечательностей - пивная Halve Maan, которая построила трёхкилометровый пивопровод. Трубы, по которым течет пиво, видно просто в стеклянном люке. Его еще и подсвечивают. На улицах - полно конных экипажей. Туристы любят прокатиться в карете.

На стенах отдельных домов выложена дата застройки - 1611, 1614 года.

В средние века город был очень богатым. Горожане обрабатывали английскую шерсть. Брюгге называют бельгийской Венецией - здесь три канала и 54 моста. Это очень красиво - каналы, дома, рестораны, мосты.

 

Брюгге - Мекка для будущих дипломатов. После закичення своих вузов они еще год доучиваются в Европейском колледже - что-то вроде высшей школы дипломатии. Есть здесь и украинские студенты. Лилия Буряченко училась в Киеве на факультете международных отношений. Кроме английского и французского изучила еще и нидерландский язык. Стажировалась при посольстве Бельгии. Как лучшую студентку Лилю направили на дополнительное обучение в Европейский колледж.

 

- Обучение в год стоит 12 тысяч евро, - говорит Лилия. - Я бы не смогла учиться, но выиграла конкурс и теперь учусь за государственный счет. Здесь очень людно и шумно. Туристов так много, что я не могла проехать на велосипеде. Оставила его за несколько кварталов.


На другой улице - сплошь магазины шоколада. В магазинах можно встретить продавцов из Украины и Молдавии.

Недалеко от центральной площади - магазин женских сумок. Каждая - произведение искусства. По цене равна автомобилю. Если в сумке что-то ломается, ее отправляют сюда, в этот магазин и мастера делают ремонт.


Любимое место для фотографий в Брюгге - ива, свисающая над каналом. На иве - до десятка фонарей. Издалека выглядит очень красиво.

 

Но возвращаемся к футболу. Стали известны составы команд. Сразу скажем, что Виктор Цыганков - в запасе.

"Динамо": Бойко – Миколенко, Кадар, Бурда, Кендзера – Буяльский, Сидорчук, Гармаш – Вербич, Караваев – Беседин.

Запасные: Бущан, Кадири, Соль, де Пена, Цыганков, Родригеш, Шабанов.

"Брюгге": Миньоле – Соболь, Дели, Митрович, Мата – Ванакен, Ритс, Вормер – Бонавентуре, Окереке, Тау.

Запасные: Хорват, Амрабат, Схрейверс, Влитинк, Колс, Мехеле, Опенда.

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Дата
06
августа

"Динамо" разгромило "Брюгге"

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