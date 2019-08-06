"Брюгге" – "Динамо" 1:0 (Перерыв)

Сегодня киевское "Динамо" начинает новый еврокубковый сезон. В рамках третьего предварительного раунда Лиги чемпионов в бельгийском городе Брюгге оно встречается с местной одноименной командой.

Брюгге - совсем небольшой город. - 117 тысяч жителей.

- За год стотысячный город посещают 12 миллионов туристов, - говорит экскурсовод. - В выходные здесь просто не протолкнуться.

В городе есть что посмотреть. Одна из достопримечательностей - пивная Halve Maan, которая построила трёхкилометровый пивопровод. Трубы, по которым течет пиво, видно просто в стеклянном люке. Его еще и подсвечивают. На улицах - полно конных экипажей. Туристы любят прокатиться в карете.

На стенах отдельных домов выложена дата застройки - 1611, 1614 года.

В средние века город был очень богатым. Горожане обрабатывали английскую шерсть. Брюгге называют бельгийской Венецией - здесь три канала и 54 моста. Это очень красиво - каналы, дома, рестораны, мосты.

Брюгге - Мекка для будущих дипломатов. После закичення своих вузов они еще год доучиваются в Европейском колледже - что-то вроде высшей школы дипломатии. Есть здесь и украинские студенты. Лилия Буряченко училась в Киеве на факультете международных отношений. Кроме английского и французского изучила еще и нидерландский язык. Стажировалась при посольстве Бельгии. Как лучшую студентку Лилю направили на дополнительное обучение в Европейский колледж.

- Обучение в год стоит 12 тысяч евро, - говорит Лилия. - Я бы не смогла учиться, но выиграла конкурс и теперь учусь за государственный счет. Здесь очень людно и шумно. Туристов так много, что я не могла проехать на велосипеде. Оставила его за несколько кварталов.



На другой улице - сплошь магазины шоколада. В магазинах можно встретить продавцов из Украины и Молдавии.

Недалеко от центральной площади - магазин женских сумок. Каждая - произведение искусства. По цене равна автомобилю. Если в сумке что-то ломается, ее отправляют сюда, в этот магазин и мастера делают ремонт.



Любимое место для фотографий в Брюгге - ива, свисающая над каналом. На иве - до десятка фонарей. Издалека выглядит очень красиво.

Но возвращаемся к футболу. Стали известны составы команд. Сразу скажем, что Виктор Цыганков - в запасе.

"Динамо": Бойко – Миколенко, Кадар, Бурда, Кендзера – Буяльский, Сидорчук, Гармаш – Вербич, Караваев – Беседин.

Запасные: Бущан, Кадири, Соль, де Пена, Цыганков, Родригеш, Шабанов.

"Брюгге": Миньоле – Соболь, Дели, Митрович, Мата – Ванакен, Ритс, Вормер – Бонавентуре, Окереке, Тау.

Запасные: Хорват, Амрабат, Схрейверс, Влитинк, Колс, Мехеле, Опенда.

Команды в традиционных цветах Динамо - бело-синих, Брюгге - сине-черных.

Игра началась!

В первой атаке киевляне могли претендовать на пенальти, но судья не заметил игры рукой у соперника. Жаль!

Сразу Гармаш прекрасно сбросил под удар Караваеву, но тот пробил выше с убойной позиции!

7 мин. Ух !! Страшная атака Брюгге, но наши отбились!

8 мин. И снова. Кадар проиграл Окереке, но Бойко перевел мяч на угловой.

12 мин. Немного успокоилась игра.

15 мин. Беседин !!! Это момент. Вышел один на один и пробил точно в Миньоле !! Ну как так?

Первые выводы: Брюгге рассчитывает на позиционные атаки, киевляне - на быстрые контрвыпады.

21 мин. Первая желтая карточка в бельгийцев. Симон Дели

23 мин. Буяльский опасно обрезался в центре и чуть не привез гол в собственные ворота. В последний момент подстраховал кто-то из защитников

26 мин. От Беседина отскакивают все пасы партнеров. Не может Артем войти в игру.

27 мин. Защитники Динамо позволяют сопернику делать все в собственной штрафной. Два момента, которые закончились сейвом Бойко.

Полчаса прошло. Постепенно вырисовывается преимущество Брюгге.

33 мин. Давят фламандцы. Такое впечатление, что гол назревает.

36 мин. Пенальти. Караваев сбил соперника!

Ванакен легко переиграл Бойко – 1:0

39 мин. Бонавентуре получает желтую, отмахнувшись от злосчастного Караваева.

41 мин. Гармаш получил свою желтую карточку

43 мин. Кенджера обрезался и едва не вывел соперника один на один. Бойко успел первым.

44 мин. Кенджера с желтой карточкой

Все, первый тайм сыграли

Чуда не произошло. Брюгге полностью переигрывает Динамо. 8:3 по ударам и 4:1 по ударам в створ. В конце тайма вообще показалось, что киевляне вот-вот развалятся.