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четверг, 25 февраля 2021 21:31

"Брюгге" – "Динамо" – 0:0 (Второй тайм)

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&quot;Брюгге&quot; – &quot;Динамо&quot; – 0:0 (Второй тайм)
Сергею Сидорчуку надо сильно постараться, чтобы вывести команду в 1/8 финала. Фото: Reuters

Добрый вечер!

Сегодня киевское "Динамо" в одном из красивейших городов западной Фландрии попытается преодолеть сопротивление местной одноименной команды - "Клуб Брюгге". Во второй раз за два года динамовцы будут играть с лидером чемпионата Бельгии. В городе, который называют фламандской Венецией киевлянам надо забивать и не пропускать. Первая игра в Киеве на 10-градусном морозе закончилась вничью - 1:1. Поэтому любимая модель игры на контратаках сегодня вряд ли подойдет динамовцам. Отсидеться в защите не удастся. Надо думать о позиционное нападение.

Проблемы соперника никуда не делись. Больные коронавирусом еще не выздоровели, а к ним уже добавился юный Шарль Де Кетеларе. То есть шансы есть, учитывая, что в "Динамо" боевой состав. В конце концов, если подвиг осуществить не сейчас, то когда? В отличии от морозного неделю тому Киева в Брюгге сегодня днем было 17 градусов тепла, а сейчас идет дождь. Будем надеяться, что на удачу.

Время матча все ближе. Тренеры назвали составы команд:

"Динамо": Бущан, Миколенко, Сирота, Забарный, Кендзера, Шепелев, Сидорчук, Буяльский, Родригеш, Цыганков, Беседин

Запасные: Бойко, Нещерет, Караваев, Сидклей, Тымчик, Шапаренко, Андриевский, Де Пена, Леднев, Дуэлунд, Ванат, Супряга

"Брюгге": Миньоле, Рикка, Мехеле, Коссуну, Мата, Баланта, Соболь, Ван Ден Кейбус, Вормер, Дирар, Дост

Запасные: Хорват, Шинтон, Фофана, Окереке, Баджи, ван дер Бремпт, де Кейпер, Фуакаля, Энгелс, Серве

Игра началась!

2 мин. "Брюгге" неистово атакует с первых минут. Киевляне отбиваются.

4 мин. Жерсон Родригеш пытался пробить, но выстрел легко заблокировали защитники.

5 мин. Беседин перспективно прорывался по флангу, но больше чем угловой не заработал.

8 мин. Дост опасно бил головой после подачи с с правого фланга, но попал в Забарного.

11 мин. Буяльский затянул с пасом на Миколенко и перспективную атаку сорвал.

14 мин. Хозяева всем видом демонстрируют, что ничья их устраивает. А киевляне, если хотят, должны атаковать.

18 мин. Не могут связать несколько пасов киевляне. Шепелев теряет мяч на ровном месте.

19 мин. Ван Ден Кейбус получает предупреждение у хозяев.

20 мин. Беседин едва не вывел Буяльского один на один с голкипером, но сильно отдал пас Артем.

24 мин. Дост бил с линии воротарськоо площадки, но Бущан парировал. Перед этим на пенальти претендовали грвци "Брюгге", но арбитр (и мы с вами) считал, что эпизод с падением в штрафной киевлян не тянет на 11-метровый.

28 мин. Не могут тонко, искусно сыграть киевляне. Все предсказуемо и стандартно в нападении у "Динамо".

31 мин. Арбитр сорвал красивую атаку гостей, но, справедливости ради, офсайд был в Жерсона.

34 мин. Баланта толкнул рукой в лицо Буяльскому, но судья не свистнул. Виталий полежал и встал.

37 мин. Буяльский прессинговал Миньоле, но даже углового не достиг. Вообще без моментов подопечные Луческу.

40 мин. Все без изменений у нас. Успокаивают декабря фламандцы. Ничего не выходит в украинцев.

44 мин. Беседин повторил свой пас. Только теперь адресатом был Родригеш. Опять неточно.

45 мин. Арбитр свистит на перерыв.

Если бы речь шла о нулевой ничьей, то "Динамо" сыграло хорошо. Только - 0:0 нам не надо!

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Возобновилась игра!

Автор: Юрий Стригун
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