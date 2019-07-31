Британского боксера лишили чемпионского титула из-за допинга

Диллиана Уайта во второй раз подозревают в употреблении допинга

Британский боксер Диллиан Уайт был лишен статуса "временного" чемпиона мира по версии WBC в супертяжелом весе. Причиной тому стал допинг-скандал.

Уайт провалил тест на допинг накануне боя с Оскаром Ривасом. 31-летний боксер победил Риваса 20 июля в Лондоне. На допинге Уайта поймало UKAD (Британское антидопинговое агентство).

Решение WBC забрать у боксера титул не является окончательным, ведь "дело Уайта" в процессе, а результаты пробы Б пока не обнародованы.

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Уайт ранее уже попадался на допинге. В 2012 году в его организме были обнаружены следы метилгексанамина. Он получил отстранения на два года.