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понедельник, 14 декабря 2020 07:47

Британское издание The Telegraph сообщило о смерти Месси

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Twitter-аккаунт известного британского издания The Telegraph взломали хакеры. Воспользовавшись доступом, злоумышленники сообщили о смерти известного футболиста Лионеля Месси.

Фейковую новость успели заскринить и распространить в сети, пишет "НВ".

Автор: twitter.com/MattTurner
 

В издании быстро вернули доступ к аккаунту и удалили запись.

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Французский ПСЖ изучает возможность подписания форварда "Барселоны" Лионеля Месси летом 2021 года. Нападающий парижан Неймар и спортивный директор клуба Леонардо обсуждали вариант с трансфером аргентинца этим летом, когда Месси хотел уйти из "Барсы", и с тех пор не потеряли интерес к этой идее.

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