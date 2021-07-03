Британская телеведущая оскорбила форму сборной Украины

Кейт Гаррауей заявила, что карта Украины на форме похожа на пятно. Фото: ITV

Телеведущая британской программы Good Morning Britain Кейт Гаррауей озвучила оскорбительный комментарий относительно формы украинской сборной.

"Не знаю, хорошо ли вы видите, но на передней части вашей футболки есть карта. Ее трудно разглядеть. Это похоже на футболку, которую мой сын поднимает с пола и считает, что она еще не очень грязная. Это немного похоже на грязное пятно. Ну вы понимаете, о чем я, ну почти так же немного", - сказала она, сообщает sport.ua.

На шоу пригласили посла Украины в Великобритании Вадима Пристайко.

Реплика Гаррауей прозвучало после того, как Пристайко сказал о взволнованности украинской сборной. Она впервые дошла до четвертьфинала.

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"Можете ли вы представить себе шум, если бы нашему послу сказали, что его страна выглядит как пятно на футболке?" - пишут сами британцы в Twitter.

3 июля сборная Украины сыграет против Англии в четвертьфинале Евро-2020/21. Матч начнется в 22:00. Текстовую трансляцию читайте на нашем сайте. Переможець матча сыграет против Чехии или Дании в полуфинале. В 1/8 финала команда Андрея Шевченко оказалась сильнее Швеции.