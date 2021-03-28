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воскресенье, 28 марта 2021 07:58

Британец отправил россиянина Поветкина в глухой нокаут

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Британец отправил россиянина Поветкина в глухой нокаут
Уайт жалел, что не нокаутировал россиянина в первом раунде. Фото: Reuters

В ночь на 28 марта в Гибралтаре состоялся большой турнир по боксу. В главном поединке вечера встретились россиянин Александр Поветкин и британец Диллиан Уайт. Они провели бой-реванш. На кону стоял пояс временного чемпиона по версии WBC, который Поветкин отобрал у Диллиана Уайта в 2020 году, одержав сенсационную победу нокаутом.

Победу во втором бою одержал Уайт, нокаутировав Александра в четвёртом раунде. Таким образом, Поветкин утратил пояс временного чемпиона по версии WBC.

Первый бой соперников проходил в августе 2020 года. Тогда Уайт был близок к победе. Британец дважды отправлял россиянина в нокдаун, но в пятом раунде Поветкин нокаутировал Диллиана. Предполагалось, что Уайт и Поветкин вновь выйдут на ринг до конца 2020 года. Но российский боксёр заразился коронавирусом и даже оказался в больнице. Из-за этого он не смог подготовиться к бою в первоначальные сроки.

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На счету 41-летнего Поветкина 40 боёв в профессиональном боксе, в которых он одержал 36 побед (в том числе 25 нокаутом) и потерпел три поражения, ещё один поединок закончился вничью. В активе 32-летнего Уайта 28 побед при двух поражениях в 30 боях на профессиональном ринге.

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Дата
28
марта

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