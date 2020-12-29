Бразильский защитник забил автогол года в чемпионате Саудовской Аравии

 
Ексклюзивы
1/5
Ермак продержался дольше Богдана
Ермак продержался дольше Богдана
Просмотров: 612
К штрафам за обслуживание на русском языке будет доходить редко
К штрафам за обслуживание на русском языке будет доходить редко
Просмотров: 1539
Иностранцы покупают жилье в Украине, чтобы сдавать в аренду
Иностранцы покупают жилье в Украине, чтобы сдавать в аренду
Просмотров: 945
Прибыль упала до нуля: на чем экономили украинцы в 2020 году
Прибыль упала до нуля: на чем экономили украинцы в 2020 году
Просмотров: 1206
Скрипка на фронте и закрытые границы — как мир готовится встречать Новый год в фото
Скрипка на фронте и закрытые границы — как мир готовится встречать Новый год в фото
Просмотров: 423
Могут потратить заоблачную сумму: какие подарки украинцы делают на праздники
Могут потратить заоблачную сумму: какие подарки украинцы делают на праздники
Просмотров: 342
"Только один момент. Не говорите о советских "наши" - в селе открыли музей погибших самолетов
"Только один момент. Не говорите о советских "наши" - в селе открыли музей погибших самолетов
2 Просмотров: 7587
Бойцы очень часто в гражданской жизни сталкиваются с ситуацией: "Мы вас туда не посылали" - кинообозреватель
Бойцы очень часто в гражданской жизни сталкиваются с ситуацией: "Мы вас туда не посылали" - кинообозреватель
Просмотров: 846
Политтехнолог объяснил, почему Зеленскому не выгодна смена правительства
Политтехнолог объяснил, почему Зеленскому не выгодна смена правительства
Просмотров: 486
Правительство Шмыгаля отработало на тройку - экономист
Правительство Шмыгаля отработало на тройку - экономист
Просмотров: 189
Фото
Все фото
4
9
5
16
10
&quot;Инклюзивный футбол для детей&quot; - в Киеве стартовал благотворительный проект
"Инклюзивный футбол для детей" - в Киеве стартовал благотворительный проект
Болид разорвало на две части и он загорелся: ужасная авария в Формуле-1
Болид разорвало на две части и он загорелся: ужасная авария в Формуле-1
Бой с Кличко возглавил рейтинг самых кровавых боксерских поединков мира
Бой с Кличко возглавил рейтинг самых кровавых боксерских поединков мира
Шакира и фейерверк: украинский стадион открыли с невиданным размахом
Шакира и фейерверк: украинский стадион открыли с невиданным размахом
Молодая и откровенна: сексуальные фото очаровательной спортсменки
Молодая и откровенна: сексуальные фото очаровательной спортсменки
Видео
Все видео
Бразильский защитник забил автогол года в чемпионате Саудовской Аравии
Бразильский защитник забил автогол года в чемпионате Саудовской Аравии
"Челси" не смог победить "Астон Виллу"
"Челси" не смог победить "Астон Виллу"
Милевский и Алиев сыграли в футбол в Лукьяновском СИЗО
Милевский и Алиев сыграли в футбол в Лукьяновском СИЗО
Ибрагимович показал свой лучший гол
Ибрагимович показал свой лучший гол
Моуринью не может выиграть 4-й подряд матч в АПЛ
Моуринью не может выиграть 4-й подряд матч в АПЛ
Интервью
1/5
К штрафам за обслуживание на русском языке будет доходить редко
К штрафам за обслуживание на русском языке будет доходить редко
Просмотров: 1539
Иностранцы покупают жилье в Украине, чтобы сдавать в аренду
Иностранцы покупают жилье в Украине, чтобы сдавать в аренду
Просмотров: 945
"В 2021-м будет экономический рост, но не такой как хотелось бы" - экономист
"В 2021-м будет экономический рост, но не такой как хотелось бы" - экономист
1 Просмотров: 585
"Будет лучше Зеленского" - кто станет следующим президентом Украины
"Будет лучше Зеленского" - кто станет следующим президентом Украины
9 Просмотров: 20160
Нужно рассказать миру про российские концлагеря на Донбассе - политолог
Нужно рассказать миру про российские концлагеря на Донбассе - политолог
Просмотров: 1377
Колонка
Анна Усік
Анна Усік
29 декабря 2020
2 Просмотров: 414
Пристойні дівчата
– Були б ви дівчатами – нема питань. А двох пацанів ніхто на квартиру не візьме, – четвертий рієлтор відмовляє в оренді двом ...
среда, 30 декабря 2020 06:11

Бразильский защитник забил автогол года в чемпионате Саудовской Аравии

  Комментировать
Бразильский защитник забил автогол года в чемпионате Саудовской Аравии
Марсело ранее выступал за "Порту" и "Галатасарай". Фото: ФК "Эль Наср".

Бразильский защитник "Аль-Насра" Марсело опозорился в матче чемпионата Саудовской Аравии.

В 10 туре встречались аутсайдеры чемпионата "Аль-Наср" и "Дхамк".

Во втором Майкон, находясь в своей штрафной спиной к воротам, попытался сбросить головой мяч в руки вратарю. Однако бразилец несколько перестарался - сфера перелетела голкипера и опустилась под перекладину. Болельщики назвали этот мяч автоголом года.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Игрок сборной Уэльса забил гол с 70-ти метров

Матч завершился вничью 2:2. Лидером турнирной таблицы является "Аль-Хиляль", бывшая команда Сергея Реброва идет на 2-м месте.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Бразильский защитник забил автогол года в чемпионате Саудовской Аравии». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Чувственная Тина Кароль снялась полностью обнаженной
Чувственная Тина Кароль снялась полностью обнаженной
5
 Просмотров: 11331
Российские подростки изнасиловали и убили воспитательницу
Российские подростки изнасиловали и убили воспитательницу Просмотров: 10386
Украинская певица засветила соски в кружевном белье
Украинская певица засветила соски в кружевном белье 1 Просмотров: 9675
Определили лучшую ринг-girl-2020: горячие фото красавицы
Определили лучшую ринг-girl-2020: горячие фото красавицы
14
 Просмотров: 9343
Горячая украинская теннисистка эффектно подчеркнула пышную грудь
Горячая украинская теннисистка эффектно подчеркнула пышную грудь
7
 2 Просмотров: 8136
Спорт
Почему Федерер не будет играть в Австралии
Почему Федерер не будет играть в Австралии
 Просмотров: 99
Стало известно, сколько "Аталанта" готова заплатить за Коваленко
Стало известно, сколько "Аталанта" готова заплатить за Коваленко Просмотров: 450
Сабо не верит в чемпионство "Динамо"
Сабо не верит в чемпионство "Динамо" Просмотров: 306
"Болонья" все еще хочет приобрести Cупрягу
"Болонья" все еще хочет приобрести Cупрягу Просмотров: 180
3 украинские арбитры больше не будут работать в УПЛ - источник
3 украинские арбитры больше не будут работать в УПЛ - источник 1 Просмотров: 909
Больше всего комментируют
19
Правительство отменяет льготный тариф на электроэнергию для населения
8
В правительстве объяснили отмену льготного тарифа на электроэнергию
4
Зеленский уволил Кривоноса из СНБО
2
Пристойні дівчата
2
Горячая украинская теннисистка эффектно подчеркнула пышную грудь
Голосов: 296
Голосование Финальная часть футбольного Евро - главное спортивное событие 2021 года. Как выступит на турнире сборная Украины?
  • 1) не выйдет из группы
  • 2) дойдёт до 1/8 финала
  • 3) дойдёт до 1/4 финала
  • 4) дойдёт до 1/2 финала
  • 5) дойдёт до финала
  • 6) станет чемпионом
Просмотреть