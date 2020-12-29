Бразильский защитник забил автогол года в чемпионате Саудовской Аравии

Бразильский защитник "Аль-Насра" Марсело опозорился в матче чемпионата Саудовской Аравии.
В 10 туре встречались аутсайдеры чемпионата "Аль-Наср" и "Дхамк".
Во втором Майкон, находясь в своей штрафной спиной к воротам, попытался сбросить головой мяч в руки вратарю. Однако бразилец несколько перестарался - сфера перелетела голкипера и опустилась под перекладину. Болельщики назвали этот мяч автоголом года.
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Матч завершился вничью 2:2. Лидером турнирной таблицы является "Аль-Хиляль", бывшая команда Сергея Реброва идет на 2-м месте.
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