Бразильский защитник рассказал, чем Семин отличался от остальных тренеров "Динамо"

Бетао играл за "Динамо" с 2008 по 2013 годы. Фото - eurosport.ru

Экс-защитник "Динамо" Бетао сравнил бывших тренеров киевского клуба, при которых играл – россиян Юрия Семина, Валерия Газзаева и украинца Олега Блохина.

"Когда я пришел, команда была достаточно сплоченной, во многом это заслуга Юрия Семина. Думаю, это было хорошо видно на футбольном поле, по результатам. "Динамо" переживало хорошие времена", – пишут "Факты".

"При Семине команда была легкой и динамичной. Возможно, отчасти из-за того, что эту самую легкость в атаке давал Исмаэль Бангура. Семин был открыт в общении, с ним был налажен диалог, он любил шутки, веселье. Валерий Газзаев и Олег Блохин – полная противоположность Семину.

Газзаев — энергичный, импульсивный и эмоциональный человек, но специалист тоже очень хороший. Блохин был наиболее закрытым, он авторитарный тренер. Считаю, между тренером и игроками должна быть прямая связь. Семин интересовался делами игроков. Он был управленцем. Блохин исполнял непосредственно только функции тренера", — сказал Бетао.

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Юрий Семин привел "Динамо" к чемпионству в 2009 году и вышел в полуфинал Лиги Европы. Газзаев и Блохин титулы не выигрывали.