Бразильский новичок "Шахтера" попал в курьезную ситуацию

Витао должно усилить позицию центрального защитника в "Шахтере"

Новичок "Шахтера" Витао попал в курьезную ситуацию во время официального представления новичков "горняков". Бразильский защитник не сумел назвать предыдущий клуб Евгения Коноплянки, предположив, что полузащитник играл в АПЛ.

"Ты из Эвертона?", — сказал Витао, вызвав смех в зале.

Напомним, что Коноплянка перешел в "Шахтер" из "Шальке". У обеих клубов одинаковый цвет футболок — синий, что, вероятно, и ввело в заблуждение Витао. Также в составе "Эвертона" выступает бывший футболист "горняков" Бернард.

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Витао присоединился к "Шахтеру" из "Палмейраса". Донецкий клуб заплатил 4 миллиона евро за 60% экономических прав на защитника.