Бразильский клуб отказался от трансфера капитана "Шахтера"

Контракт Тайсона с "Шахтером" действительным еще полтора сезона. Фото: из открытых источников

Бразильский "Коринтианс" отказался от трансфера капитана "Шахтера" Тайсона.

Бразильский клуб отказался от переговоров с донецким клубом о возможном трансфере, узнав цену на 31-летнего футболиста.

Кроме "Коринтианса", в услугах Тайсона заинтересованы "Интернасиональ" и "Палмейрас". Прошлым летом интерес к бразильцу проявлял "Милан".

"Шахтер" хочет выручить за Тайсона от 20 до 25 миллионов евро. Капитан "горняков" не собирается продлевать контракт с донецким клубом, который завершается летом 2021, сообщает "Спортарена".

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Тайсон в нынешнем сезоне провел 20 матчей за "Шахтер" во всех турнирах, отметившись 7 голами и 6 результативными передачами.