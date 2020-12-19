Бразильский клуб не договорился с "Шахтером" о переходе Тайсона

Тайсон не впечатлял в последней Лиге чемпионов. Фото "Шахтер"

Полузащитник "Шахтера" Тайсон может покинуть клуб уже в январе, сообщают GauchaZH и Globo Esporte.

"Интернасьонал" хотел бы подписать 32-летнего бразильца в январе, но в этом случае "Шахтеру" нужно выплатить сумму отступных, которая не устраивает бразильский клуб.

В ближайшее время состоится встреча Тайсона с его агентом Диего Дорнеллесом, они обсудят будущее футболиста. "Интернасьонал" рассчитывает, что хавбек договорится с "Шахтером" о досрочном разрыве контракта, но этот вариант маловероятен.

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Контракт Тайсона с "Шахтером" действует до лета 2021 года, он неоднократно заявлял о желании перейти в "Интернасьонал", где начал профессиональную карьеру.