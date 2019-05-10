Бразилец Роналдо раскритиковал Месси

Бывший игрок "Басерлоны" бразилец Роналдо жостко прошелся по Месси после поражения от "Ливерпуля

Бывший игрок "Барселоны" Роналдо раскритиковал людей, которые не хотят замечать проблемы Лионеля Месси в важных матчах.

Он поделился мнением о ситуации в каталонском клубе после провала в Лиге чемпионов.

"У "Барселоны" отличная команда, у них есть лучший игрок в мире - Месси.

На днях слышал, что когда они проигрывают, то виноват Вальверде, Коутинью... но не Месси. А когда "Барселона" выиграет, то это все благодаря Месси. Я считаю, что это огромное неуважение ко всем игрокам и тренерскому штабу", - рассказал Роналдо в интервью Marca.

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"Барселона" потерпела сокрушительное поражение во втором матче полуфинала ЛЧ против "Ливерпуля" и лишилась шансов на победу в главном евротурнире.