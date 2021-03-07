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воскресенье, 07 марта 2021 18:34

Братья Бе победили в гонке преследования

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Братья Бе победили в гонке преследования
Братья Бе давно не побеждали вместе. Фото: Reuters

В воскресенье, 7 марта, в чешском Нове-Место состоялась мужская гонка преследования в рамках восьмого этапа Кубка мира.

Победным дублем выстрелили братья Бё. Тарьей заглянул на один круг штрафа на первой стрельбе, а Йоханнес – сразу на два. Казалось, что младшему из братьев точно можно забыть о медали, но в дальнейшем оба стреляли идеально и в итоге вдвоем поднялись на пьедестал почета. Пишет sport.ua

Старший брат на последнем круге бежал в гордом одиночестве, а вот Йоханнесу пришлось на последнем круге обойти нескольких соперников. В частности, и победителя спринта Симона Дестье, в этот раз француз завоевал бронзовую награду.

Порадовали своим выступлением и украинцы. Дмитрий Пидручный и Артем Тищенко закрыли 20 из 20 мишеней и заняли 9 и 25 места соответственно после старта с 15-й и 35-й позиций. Еще один украинец Артем Прима стал единственным из 60 квалифицировавшихся биатлонистов, кто не вышел на старт.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Экхофф выиграла гонку преследования. Украинка – в нескольких секундах от медали

Ранее в гонке преследования среди женщин 6 место заняла украинка Юлия Джима. В субботу, 6 марта, она была второй в спринте.

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Дата
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