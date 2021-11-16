Босния – Украина – 0:2 (Второй тайм)

Во Львове команды разошлись миром. Фото: Reuters

Добрый вечер!

Сегодня сборная Украины сыграет едва ли не самый главный матч сезона в гостях против сборной Боснии и Герцеговины.

Украину устраивает только победа, чтобы поехать на Мундиаль, но не все зависит от нас.

Есть три варианта:

1. Финляндия побеждает Францию. В таком случае Украину ничто не спасает, финны займут второе место и выйдут в плей-офф квалификации Кубка мира.

2. Финляндия играет вничью с Францией. В таком случае у финнов будет 12 очков, так что при нашей победе все будет решаться по дополнительным показателям. Напомним, что в квалификации Кубка мира при равенстве очков преимущество в турнирной таблице определяется по следующим критериям: разница мячей, забитые, личные встречи (очки, разница мячей, забитые), рейтинг фейр-плей, жребий.

У финнов будет +2 и определенное количество забитых, в зависимости от результата матча с Францией. Украине достаточно иметь лучшую разницу благодаря победе над Боснией в 2 мяча или больше, при победе в 1 мяч нужно иметь не меньшее количество забитых, чем Суоми, тогда мы обойдем финнов по личным встречам.

3. Самый надежный вариант – поражение Финляндии и победа Украины, тогда мы обойдем Суоми по очкам и не придется считать дополнительные показатели.

Словом, всех ждет сегодня адский вечерок.

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Тренеры объявили стартовые составы команд. У нас одна неожиданность — место в воротах займет Георгий Бущан, хотя все ждали Андрея Пятова. У боснийцев — полностью экспериментальный состав во главе с экс-вратарем "Зари" Николой Василем.

Украина: Бущан, Соболь, Матвиенко, Забарный, Тымчик, Степаненко, Зинченко, Малиновский, Цыганков, Яремчук, Ярмоленко.

Запасные: Пятов, Ризнык, Сидорчук, Качараба, Кривцов, Шапаренко, Зубков, Буяльский, Довбик, Гармаш, Коваленко, Караваев.

Босния и Герцеговина: Василь, Хаджикадунич, Ахмедходжич, Ковачевич, Сушич, Прцич, Гояк, Хаджиахметович, Стеванович, Демирович, Менало.

Запасные: Шехич, Чивич, Пирич, Йовичич, Саничанин, Крунич, Превляк, Кодро, Цимирот, Зилькич, Ципетич, Налич.

Звучат гимны стран.

Игра года началась!

2 мин. Наши попытались сходить в атаку, но даже до штрафной не дошли.

6 мин. Ох!! Малиновскому дали пробить, изо всех сил ударил Руслан, но не попал игрок "Аталанты".

8 мин. Дали опасно пройти по правому флангу Стевановичу, но прострел пошел в никуда.

11 мин. Наши больше с мячом, но пока без дивидендов.

13 мин. Зинченко приложился с левой. Снова не попадает в угол.

16 мин. Цыганков падает в штрафной гостей, но арбитр Матео Лаос свистеть не хочет.

19 мин. Не могут наши вырваться из-под прессинга хозяев. Теряются на второй-третьей передаче.

20 мин. Прострел Соболя чудом не замыкает Яремчук. На повторе видно, как убирал ногу Роман, боясь столкновения с голкипером.

В параллельном матче так же без голов.

25 мин. Яремчук с угла штрафной бил, но Василь не дал себя обыграть. Это был момент!

27 мин. Демирович чуть не опрокинул Бущана. Пронесло.

28 мин. Ярмоленко бьет и не попадает. Снова заколдованные ворота?

32 мин. Уже начинаем волноваться, потому что нет спасительного гола.

В параллельном матче все без изменений.

35 мин. В какой-то примитивный футбол увязались наши. Не могут за мяч зацепиться.

38 мин. Совершенно перестали возникать моменты у ворот Боснии. Вышел пыл у наших.

41 мин. Пока не наиграли наши голы. С Болгарией все выглядело гораздо перспективнее.

43 мин. Абы как начали играть. Ярмоленко сделал очень высокий навес. Цыганков никогда в жизни такой передачи не достанет.

45 мин. Ох! Повезло нам! После углового пробивал Хаджикадунич, но Бущанище потащил, а затем Забарный вынес подальше.

Перерыв. Позорная игра, честно говоря. Непонятно, за счет чего мы собираемся побеждать.

46 мин. Без замен у Петракова. Удивительно.

47 мин. Тимчик прострелил, но как-то обреченно. Как и последовавший удар Малиновского.

49 мин. Я совсем не понимаю, куда делась та божественная игра, которая была с Болгарией?

52 мин. Российский комментатор говорит, что Украина играет закомплексованно и без вымысла. Горько, но верно.

54 мин. Боснийцы играют интереснее, ей-богу!

55 мин. Две передачи не могут связать подопечные Петракова. Ни одного углового, ни одного штрафного не заработали.

58 мин. Зинченко забивает наконец!!! После прострела Ярмоленко забивает Зинченко в пустые ворота! 1:0!

В параллельном матче нули.

63 мин. Малиновский ударил правой, но не попал. Замена у нас в это время. Вместо Соболя вышел шапаренко. У владельцев пошли последние резервы. Крунич и Цимирот.

65 мин. Демирович и Забарный получили по желтой карточке. Мини толкотню устроили соперники.

Карим Бензема забивает Финляндии на 67-й минуте. 0:1 в Хельсинки. Вот поворот!

70 мин. Пошли пожары в нашей штрафной площадке. Ярмоленко успевает вынести мяч.

71 мин. Превляк и Налич выходят у соперника.

74 мин. Ахмедходжич опасно пробивал с линии вратарской и парировал Бущан.

75 мин. Довбик и Зубков сменили Яремчука и Цыганкова.

76 мин. Ох. Крунич бил через себя и Бущан снова спасает. Между тем, Мбаппе снова забивает Финляндии и тот матч уже можно не смотреть.

79 мин. ГОЛ!!! Довбик!! Ну кто же еще!! Красиво ушел от офсайда и не сближаясь с Василем ударом под ближнюю штангу делает счет. 2:0 в нашу пользу.

82 мин. Сидорчук и Караваев выходят вместо Ярмоленко и Малиновского