Босния – Украина – 0:0 (Первый тайм)

Во Львове команды разошлись миром. Фото: Reuters

Добрый вечер!

Сегодня сборная Украины сыграет едва ли не самый главный матч сезона в гостях против сборной Боснии и Герцеговины.

Украину устраивает только победа, чтобы поехать на Мундиаль, но не все зависит от нас.

Есть три варианта:

1. Финляндия побеждает Францию. В таком случае Украину ничто не спасает, финны займут второе место и выйдут в плей-офф квалификации Кубка мира.

2. Финляндия играет вничью с Францией. В таком случае у финнов будет 12 очков, так что при нашей победе все будет решаться по дополнительным показателям. Напомним, что в квалификации Кубка мира при равенстве очков преимущество в турнирной таблице определяется по следующим критериям: разница мячей, забитые, личные встречи (очки, разница мячей, забитые), рейтинг фейр-плей, жребий.

У финнов будет +2 и определенное количество забитых, в зависимости от результата матча с Францией. Украине достаточно иметь лучшую разницу благодаря победе над Боснией в 2 мяча или больше, при победе в 1 мяч нужно иметь не меньшее количество забитых, чем Суоми, тогда мы обойдем финнов по личным встречам.

3. Самый надежный вариант – поражение Финляндии и победа Украины, тогда мы обойдем Суоми по очкам и не придется считать дополнительные показатели.

Словом, всех ждет сегодня адский вечерок.

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Тренеры объявили стартовые составы команд. У нас одна неожиданность — место в воротах займет Георгий Бущан, хотя все ждали Андрея Пятова. У боснийцев — полностью экспериментальный состав во главе с экс-вратарем "Зари" Николой Василем.

Украина: Бущан, Соболь, Матвиенко, Забарный, Тымчик, Степаненко, Зинченко, Малиновский, Цыганков, Яремчук, Ярмоленко.

Запасные: Пятов, Ризнык, Сидорчук, Качараба, Кривцов, Шапаренко, Зубков, Буяльский, Довбик, Гармаш, Коваленко, Караваев.

Босния и Герцеговина: Василь, Хаджикадунич, Ахмедходжич, Ковачевич, Сушич, Прцич, Гояк, Хаджиахметович, Стеванович, Демирович, Менало.

Запасные: Шехич, Чивич, Пирич, Йовичич, Саничанин, Крунич, Превляк, Кодро, Цимирот, Зилькич, Ципетич, Налич.

Звучат гимны стран.

Игра года началась!

2 мин. Наши попытались сходить в атаку, но даже до штрафной не дошли.