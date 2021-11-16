Босния – Украина – 0:0 (Первый тайм)

 
Ексклюзивы
1/5
"Не про**ите город": в Киеве протестовали архитекторы - яркие фото
"Не про**ите город": в Киеве протестовали архитекторы - яркие фото
Просмотров: 504
Путин одержим Украиной, а Киев стремится стать мировой столицей криптовалюты - обзор прессы
Путин одержим Украиной, а Киев стремится стать мировой столицей криптовалюты - обзор прессы
Просмотров: 639
Занялся спортом в 42 года, хотел похудеть: как школьный дворник из Херсона Игорь Евтушенко стал чемпионом мира по джиу-джитсу
Занялся спортом в 42 года, хотел похудеть: как школьный дворник из Херсона Игорь Евтушенко стал чемпионом мира по джиу-джитсу
Просмотров: 774
На Софиевской площади установили сотню пустых стульев в поддержку заложников Кремля
На Софиевской площади установили сотню пустых стульев в поддержку заложников Кремля
Просмотров: 207
Когда член мафии попадает в тюрьму, его место занимает жена или мать
Когда член мафии попадает в тюрьму, его место занимает жена или мать
Просмотров: 630
"Есть задница и сиськи, а больше ничего и не нужно" - автор комикса "Черная Вдова" Ричард Морган о работе с Marvel
"Есть задница и сиськи, а больше ничего и не нужно" - автор комикса "Черная Вдова" Ричард Морган о работе с Marvel
Просмотров: 1422
Мир может победить пандемию, но не антивакцинаторов
Мир может победить пандемию, но не антивакцинаторов
1 Просмотров: 1953
"Жена и пятеро детей остались в подвале. Попали в плен": как живут турки-ахыска, которых выгнали с родины
"Жена и пятеро детей остались в подвале. Попали в плен": как живут турки-ахыска, которых выгнали с родины
Просмотров: 1971
Оставил семье имущества на миллиарды: как делили наследство Кернеса
Оставил семье имущества на миллиарды: как делили наследство Кернеса
1 Просмотров: 7020
"Трагедии можно было избежать" - адвокат семьи погибшего в ДТП с харьковским мажором
"Трагедии можно было избежать" - адвокат семьи погибшего в ДТП с харьковским мажором
Просмотров: 1980
Фото
Все фото
5
10
4
5
7
Гордон, Левочкин и &quot;слуга&quot; Тищенко уселись в вип-ложе на футболе
Гордон, Левочкин и "слуга" Тищенко уселись в вип-ложе на футболе
&quot;Воодушевления у нее больше, чем мощности&quot; — как прошел финальный этап RTR Time Attack
"Воодушевления у нее больше, чем мощности" — как прошел финальный этап RTR Time Attack
Яна Клочкова переплыла Днепр за считаные минуты
Яна Клочкова переплыла Днепр за считаные минуты
В Киев съехались легендарные футболисты &quot;Реала&quot;
В Киев съехались легендарные футболисты "Реала"
&quot;Пять лет тренировался по четыре часа в день&quot; - самый титулованный спортсмен Паралимпиады Максим Крипак
"Пять лет тренировался по четыре часа в день" - самый титулованный спортсмен Паралимпиады Максим Крипак
Видео
Все видео
Вырвали победу – Украина обыграла Сербию
Вырвали победу – Украина обыграла Сербию
Головко рассказал о главном преимуществе сборной Украины в матче против Боснии
Головко рассказал о главном преимуществе сборной Украины в матче против Боснии
"Идет агрессия со стороны России. Журналисты все перекрутили" - украинский Олимпийский чемпион изменил свою точку зрения
"Идет агрессия со стороны России. Журналисты все перекрутили" - украинский Олимпийский чемпион изменил свою точку зрения
Англия уничтожила своего соперника 10:0, а Италия рискует не поехать в Катар: результаты квалификации Кубка мира
Англия уничтожила своего соперника 10:0, а Италия рискует не поехать в Катар: результаты квалификации Кубка мира
Украина не смогла удержать победу над Боснией и Герцеговиной
Украина не смогла удержать победу над Боснией и Герцеговиной
Интервью
1/5
"Офис президента - рассадник российской агентуры" - Юрий Бутусов
"Офис президента - рассадник российской агентуры" - Юрий Бутусов
1 Просмотров: 1773
"Лагідна" украинизация давно прошла – надо гасить все, что идет из Москвы
"Лагідна" украинизация давно прошла – надо гасить все, что идет из Москвы
Просмотров: 981
"Маск сделал удивительные вещи, но в душе – ребенок. Не видит темного сердца человечества" – Ричард Морган
"Маск сделал удивительные вещи, но в душе – ребенок. Не видит темного сердца человечества" – Ричард Морган
Просмотров: 918
"Коля Харьковский сказал: "Моя куртка стоит дороже, чем вся ваша семья" - адвокат Игорь Черняк
"Коля Харьковский сказал: "Моя куртка стоит дороже, чем вся ваша семья" - адвокат Игорь Черняк
Просмотров: 8181
Мариуполь и Славянск стали украинскими. Кто думает иначе – молчит. В Донецке будет так же
Мариуполь и Славянск стали украинскими. Кто думает иначе – молчит. В Донецке будет так же
1 Просмотров: 2322
Колонка
Роман Шахрай
Роман Шахрай
16 ноября 2021
Просмотров: 99
Інші діти
Друг дитинства з 1990-го дивиться фінальні частини Кубка світу з футболу. Головний його інтерес – протистояння Європи та Південної Америки. До ...
вторник, 16 ноября 2021 21:00

Босния – Украина – 0:0 (Первый тайм)

  Комментировать
Босния – Украина – 0:0 (Первый тайм)
Во Львове команды разошлись миром. Фото: Reuters

Добрый вечер!

Сегодня сборная Украины сыграет едва ли не самый главный матч сезона в гостях против сборной Боснии и Герцеговины.

Украину устраивает только победа, чтобы поехать на Мундиаль, но не все зависит от нас.

Есть три варианта:

1. Финляндия побеждает Францию. В таком случае Украину ничто не спасает, финны займут второе место и выйдут в плей-офф квалификации Кубка мира.

2. Финляндия играет вничью с Францией. В таком случае у финнов будет 12 очков, так что при нашей победе все будет решаться по дополнительным показателям. Напомним, что в квалификации Кубка мира при равенстве очков преимущество в турнирной таблице определяется по следующим критериям: разница мячей, забитые, личные встречи (очки, разница мячей, забитые), рейтинг фейр-плей, жребий.

У финнов будет +2 и определенное количество забитых, в зависимости от результата матча с Францией. Украине достаточно иметь лучшую разницу благодаря победе над Боснией в 2 мяча или больше, при победе в 1 мяч нужно иметь не меньшее количество забитых, чем Суоми, тогда мы обойдем финнов по личным встречам.

3. Самый надежный вариант – поражение Финляндии и победа Украины, тогда мы обойдем Суоми по очкам и не придется считать дополнительные показатели.

Словом, всех ждет сегодня адский вечерок.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украина не смогла удержать победу над Боснией и Герцеговиной

Тренеры объявили стартовые составы команд. У нас одна неожиданность — место в воротах займет Георгий Бущан, хотя все ждали Андрея Пятова. У боснийцев — полностью экспериментальный состав во главе с экс-вратарем "Зари" Николой Василем.

Украина: Бущан, Соболь, Матвиенко, Забарный, Тымчик, Степаненко, Зинченко, Малиновский, Цыганков, Яремчук, Ярмоленко.

Запасные: Пятов, Ризнык, Сидорчук, Качараба, Кривцов, Шапаренко, Зубков, Буяльский, Довбик, Гармаш, Коваленко, Караваев.

Босния и Герцеговина: Василь, Хаджикадунич, Ахмедходжич, Ковачевич, Сушич, Прцич, Гояк, Хаджиахметович, Стеванович, Демирович, Менало.

Запасные: Шехич, Чивич, Пирич, Йовичич, Саничанин, Крунич, Превляк, Кодро, Цимирот, Зилькич, Ципетич, Налич.

Звучат гимны стран.

Игра года началась!

2 мин. Наши попытались сходить в атаку, но даже до штрафной не дошли.

Автор: Юрий Стригун
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Босния – Украина – 0:0 (Первый тайм)». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
16
ноября

Украина не смогла удержать победу над Боснией и Герцеговиной

Самое читаемое
Зеленский пообещал всем вакцинированным по 1000 грн – но есть условие
Зеленский пообещал всем вакцинированным по 1000 грн – но есть условие
 Просмотров: 47289
&quot;Вовина тысяча&quot; всколыхнула сети
"Вовина тысяча" всколыхнула сети
21
 2 Просмотров: 32617
Мухарский ошеломил эротическим хобби с женой, моложе его на 19 лет
Мухарский ошеломил эротическим хобби с женой, моложе его на 19 лет Просмотров: 9432
Пенсионерам увеличат выплаты: кто получит надбавку с 1 декабря
Пенсионерам увеличат выплаты: кто получит надбавку с 1 декабря Просмотров: 7317
Гуляли три дня: Пэрис Хилтон поделилась снимками с роскошной свадьбы
Гуляли три дня: Пэрис Хилтон поделилась снимками с роскошной свадьбы
11
 Просмотров: 5985
Спорт
Вырвали победу – Украина обыграла Сербию
Вырвали победу – Украина обыграла Сербию
 Просмотров: 414
Головко рассказал о главном преимуществе сборной Украины в матче против Боснии
Головко рассказал о главном преимуществе сборной Украины в матче против Боснии
 Просмотров: 288
Суркис не унимается: в день важного матча на украинский футбол снова "полили грязью"
Суркис не унимается: в день важного матча на украинский футбол снова "полили грязью" Просмотров: 711
"Боснийцев надо брать за рога и добивать" - Маркевич
"Боснийцев надо брать за рога и добивать" - Маркевич Просмотров: 216
Конкурента Зинченко подозревают в шести изнасилованиях
Конкурента Зинченко подозревают в шести изнасилованиях Просмотров: 531
Больше всего комментируют
10
ВСК: В гибели под Иловайском виновата предыдущая власть
6
Разумкову уже не нравится сериал "Слуга народа"
5
В партии Зеленского думают снизить избирательный возраст
4
У партии Зеленского появился новый председатель
3
Львовский студент-русофил "поет дифирамбы" СССР и называет патриотов "животными"
Голосов: 454
Голосование Главное событие для украинского спорта-2021?
  • 1) выход футбольной сборной в четвертьфинал Евро
  • 2) "золото" Жана Беленюка на Олимпиаде
  • 3) победа Усика над Джошуа
Просмотреть