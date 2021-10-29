Босния и Герцоговина объявила состав на сборную Украины

 
Ексклюзивы
1/5
Для Офиса президента будет управляемой фигурой: что известно о будущем министре обороны
Для Офиса президента будет управляемой фигурой: что известно о будущем министре обороны
1 Просмотров: 1503
Валентин Колонтай воспроизвел средневековые книги для патриарха Варфоломея и Пэрис Хилтон
Валентин Колонтай воспроизвел средневековые книги для патриарха Варфоломея и Пэрис Хилтон
Просмотров: 891
"Баба сортировала детей в концлагерь": как живут родственники нацистов
"Баба сортировала детей в концлагерь": как живут родственники нацистов
Просмотров: 990
Львовяне наслаждаются красивой осенью - фото
Львовяне наслаждаются красивой осенью - фото
Просмотров: 1998
Едут экстрасенсы, туристы, киношники – как доживает дворец Муравьевых-Апостолов, где жили враги русского царя
Едут экстрасенсы, туристы, киношники – как доживает дворец Муравьевых-Апостолов, где жили враги русского царя
Просмотров: 2439
Украинцы держат "под подушкой" до $35 млрд
Украинцы держат "под подушкой" до $35 млрд
Просмотров: 567
В Припяти представили уникальный проект - фото и видео из зоны отчуждения
В Припяти представили уникальный проект - фото и видео из зоны отчуждения
Просмотров: 1323
"Сначала насиловал женщину, а затем приступал к работе". Пабло Пикассо не развелся, чтобы не делить имущество
"Сначала насиловал женщину, а затем приступал к работе". Пабло Пикассо не развелся, чтобы не делить имущество
Просмотров: 6975
"Все, что в магазине дешевле 120 гривен - шмурдяк": во Львове погуляли на фестивале сыра и вина - фото
"Все, что в магазине дешевле 120 гривен - шмурдяк": во Львове погуляли на фестивале сыра и вина - фото
1 Просмотров: 2682
"Часто спрашивают, можно ли убивать": истории четырех военных капелланов
"Часто спрашивают, можно ли убивать": истории четырех военных капелланов
1 Просмотров: 720
Фото
Все фото
10
4
5
7
5
&quot;Воодушевления у нее больше, чем мощности&quot; — как прошел финальный этап RTR Time Attack
"Воодушевления у нее больше, чем мощности" — как прошел финальный этап RTR Time Attack
Яна Клочкова переплыла Днепр за считаные минуты
Яна Клочкова переплыла Днепр за считаные минуты
В Киев съехались легендарные футболисты &quot;Реала&quot;
В Киев съехались легендарные футболисты "Реала"
&quot;Пять лет тренировался по четыре часа в день&quot; - самый титулованный спортсмен Паралимпиады Максим Крипак
"Пять лет тренировался по четыре часа в день" - самый титулованный спортсмен Паралимпиады Максим Крипак
Киевлянам-призерам Олимпиады в Токио раздали денежные подарки
Киевлянам-призерам Олимпиады в Токио раздали денежные подарки
Видео
Все видео
Форвард "Ливерпуля" забил красивый гол пяткой
Форвард "Ливерпуля" забил красивый гол пяткой
Почему "Металлист" вышел в четвертьфинал Кубка Украины
Почему "Металлист" вышел в четвертьфинал Кубка Украины
"Ювентус" прервал свою беспроигрышную серию
"Ювентус" прервал свою беспроигрышную серию
Ярмоленко выбил Зинченко из Кубка английской лиги
Ярмоленко выбил Зинченко из Кубка английской лиги
"Баварию" уничтожили 5:0: как сыграли соперники украинских команд в еврокубках
"Баварию" уничтожили 5:0: как сыграли соперники украинских команд в еврокубках
Интервью
1/5
"Жлобы назначили себя элитой и хотят закрепить диктатуру" - Павел Жебривский
"Жлобы назначили себя элитой и хотят закрепить диктатуру" - Павел Жебривский
3 Просмотров: 1818
"Красный океан" наполнен кровью убитых конкурентов". Инновационный предприниматель из Киева покоряет мировой рынок
"Красный океан" наполнен кровью убитых конкурентов". Инновационный предприниматель из Киева покоряет мировой рынок
Просмотров: 927
"Власть – это наркотик. Зеленский пойдет на второй срок"  – Алексей Гарань
"Власть – это наркотик. Зеленский пойдет на второй срок"  – Алексей Гарань
1 Просмотров: 855
"Тираны всегда голодные": Витольд Шабловский хочет написать о поварах Лукашенко и Януковича
"Тираны всегда голодные": Витольд Шабловский хочет написать о поварах Лукашенко и Януковича
Просмотров: 774
Население Земли достигнет 11 миллиардов и начнет сокращаться
Население Земли достигнет 11 миллиардов и начнет сокращаться
Просмотров: 2700
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
28 октября 2021
Просмотров: 261
Довгі вечори
Вечори довшають і холоднішають, і поміж них трапляються зовсім особливі, коли на дворі темно, в грубці потріскують дрова, твої дівчата щось собі тихо ...
пятница, 29 октября 2021 15:55

Босния и Герцоговина объявила состав на сборную Украины

  Комментировать
Босния и Герцоговина объявила состав на сборную Украины
Эдин Джеко выступает за "Интер" с 2021 года. Фото: Gettyimages.com/

Наставник сборной Боснии и Герцеговины Ивайло Петьев объявил заявку команды на ноябрьские матчи.

Боснийцы проведут решающие игры отбора Кубка мира против Финляндии и Украины.

В состав вернулись ведущих игроков команды – Пянич, Крунич, Саничанин, Цимирот.

Вратари: Ибрахим Шехич ("Коньяспор", Турция), Никола Василь ("Санкт-Паули", Германия), Кенан Пирич ("Атромитос", Греция).

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Петраков вызвал в сборную Малиновского, Коваленко и Гармаша

Защитники: Бронимир Ципетич ("Локомотив", Хорватия), Матео Сушич ("ЧФР Клуж", Румыния), Юсуф Газибегович ("Штурм", Австрия), Сеад Колашинац ("Арсенал", Англия), Элдар Чивич, Аднан – "Ференцварош", Венгрия), Анел Ахмедходжич ("Мальме", Швеция), Деннис Хаджикадунич ("Ростов", Россия), Синиша Саничанин ("Партизан", Сербия), Александар Йовичич ("Горица", Хорватия), Айдин Нуки ("Тузла").

Полузащитники: Амир Хаджиахметович ("Коньяспор", Турция), Раде Крунич ("Милан", Италия), Миралем Пьянич ("Бешикташ", Турция), Амер Гояк ("Динамо", Хорватия), Гойко Цимирот ("Стандард") ), Бельгия), Мирослав Стеванович ("Серветт", Швейцария), Аде Налич ("Мальме", Швеция), Эльмедин Жиликич ("Олимпия", Словения), Элвис Шарич ("Горица").

Нападающие: Эдин Джеко ("Интер", Италия), Лука Менало ("Динамо" С, Хорватия), Эрмедин Демирович ("Фрайбург", Германия), Смаил Превляк ("Эйпен", Бельгия).

13 ноября Босния сыграет дома против Финляндии, а через три дня будет также принимать Украину.

В турнирной таблице нашей группы лидирует Франция, которая на четыре очка опережает Украину. Команда Петракова на очко и два опережает финнов и боснийцев, но имеет на игру больше.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Босния и Герцоговина объявила состав на сборную Украины». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
29
октября

Советский корабль подорвался на мине

Пуля попала в пуговицу пиджака президента

Самое читаемое
Определили пятерку стран, где больше всего свирепствует Covid-19
Определили пятерку стран, где больше всего свирепствует Covid-19 Просмотров: 7029
Лещенко - Павлик Морозов, Арахамия на Титанике - в сети накреативили новые мемы
Лещенко - Павлик Морозов, Арахамия на Титанике - в сети накреативили новые мемы
11
 Просмотров: 6138
После тысячи мужчин перестали считать: Андраде познакомилась с самыми старыми проститутками
После тысячи мужчин перестали считать: Андраде познакомилась с самыми старыми проститутками
3
 Просмотров: 5562
Из-за ревности и карантина: звездные пары, расторгнувшие помолвку
Из-за ревности и карантина: звездные пары, расторгнувшие помолвку
6
 Просмотров: 4320
Германии не понравилось, что Украина ударила по оккупантам из турецкого беспилотника
Германии не понравилось, что Украина ударила по оккупантам из турецкого беспилотника
 13 Просмотров: 3438
Спорт
Появился новый кандидат на должность тренера "Манчестер Юнайтед"
Появился новый кандидат на должность тренера "Манчестер Юнайтед" Просмотров: 216
"Интер" хочет избавиться от игрока, у которого во время Евро остановилось сердце
"Интер" хочет избавиться от игрока, у которого во время Евро остановилось сердце Просмотров: 270
Оказался не по карману. "Ман Юнайтед" отказался от Конте
Оказался не по карману. "Ман Юнайтед" отказался от Конте Просмотров: 90
"Учеба окончена. Будет война" - Джошуа запугивает Усика
"Учеба окончена. Будет война" - Джошуа запугивает Усика Просмотров: 207
Хави не спешит возглавлять "Барселону"
Хави не спешит возглавлять "Барселону" Просмотров: 108
Больше всего комментируют
13
Германии не понравилось, что Украина ударила по оккупантам из турецкого беспилотника
9
Арахамия перепутал Сковороду с ди Каприо
4
Власть продолжает незаконную слежку за Порошенко - "Евросолидарность"
3
"Жлобы назначили себя элитой и хотят закрепить диктатуру" - Павел Жебривский
2
Миллиардные растраты ПриватБанка: Дубилет в Израиле, дело разрешили расследовать заочно
Голосов: 308
Голосование Главное событие для украинского спорта-2021?
  • 1) выход футбольной сборной в четвертьфинал Евро
  • 2) "золото" Жана Беленюка на Олимпиаде
  • 3) победа Усика над Джошуа
Просмотреть