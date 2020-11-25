"Боруссия" – "Шахтер" – 3:0 (Второй тайм)

"Боруссия" в первом матче легко разбила "Шахтер". Фото Рейтер

Добрый вечер!

Донецкий "Шахтер" попытается реабилитироваться сегодня за разгромное поражение от менхенгладбахской "Боруссии" в начале ноября. Горняки сыграют на выезде матч 4-го тура.

В день сегодняшних печальных новостей мы надеемся, что хотя бы "Шахтер" попытается добавить позитива украинским болельщикам.

Шансы горняков на выход из группы остаются высокими. Задача тренера - выбить из голов игроков воспоминания о 1-й игре. Удастся ли это - увидим через 2 час.

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Стали известны составы команд:

"Боруссия" Менхенгладбах: Зоммер – Лайнер, Гинтер, Эльведи, Вендт – Крамер, Нойхаус, Лацаро, Штиндль – Эмболо, Тюрам

Запасные: Зиппель, Грюн, Ланг, Херрманн, Закария, Плеа, Траоре, Бенес, Янчке, Поульсен

"Шахтер": Пятов – Додо, Кривцов, Бондарь, Матвиенко – Степаненко, Алан Патрик – Соломон, Тете, Марлос – Мораес

Запасные: Шевченко, Трубин, Сиприано, Витао, Болбат, Маркос Антонио, Майкон, Судаков, Фернандо

Команды вышли на поле.

Игра началась с минуты молчания по Диего Марадоной.

2 мин. "Шахтер" на своей половине поля катает мяч и думает, как преодолеть высокий прессинг немцев.

5 мин. Эмболо выходил один на один с Пятовым, но Андрей парировал. Первый голевой момент.

7 мин. Тюрам пытался повторить выход Эмболо, но защитники его опередили.

10 мин. Нойхаус бил с 15 метров и не попал в ворота с убойной позиции. Второй голевой у наших ворот.

14 мин. Кажется, успокаивается понемногу игра. Горняки пока без моментов вообще.

17 мин. ГОЛ, Кривцов заработал пенальти и Штиндль его реализовал - 0:1.

21 мин. Может дойти снова до 0:6. Эмболо попадает в штангу!

23 мин. "Шахтер" изобразил атаку, а Тете изобразил удар. Мяч едва не выкатился в аут.

27 мин. Опять паузу взяли хозяева.

30 мин. Эмболо снова выходил один на один и снова претендует на пенальти. Напрасно.

33 мин. Гол После углового красиво забивает Ельведи - 2:0

38 мин. Додо красиво разогнал атаку, но Мораес не сумевший пробить мимо защитника.

42 мин. Патрик удачно сыграл у своих ворот, но пока дончане доставляли мяч в штрафную, то "Боруссия" вернулась в защиту полным составом. Вот вам и разница в скорости.

45 мин. Степаненко получил желтую.

И 3:0 в раздевалку. Эмболо забивает красивым ударом через себя.

Перерыв.

Второй тайм начали команды. Такое впечатление, что "Шахтер" играет как после вспышки коронавируса, а немцев никакая корона не берет.

48 мин. Лацаро получает желтую карточку.

50 мин. Несколько попыток горняков, но мяч никак не может долететь до ворот Зоммера.

54 мин. Ничего не могут сделать украинцы с Эмболо. Выигрывает все единоборства крепкий швейцарец (извините, что вспомнил).

56 мин. Все пасы блокируют хозяева, все удары. Монстры какие-то, ей-богу.

60 мин. Фернандо вышел вместо Соломона.

65 мин. Крутится "Шахтер", но даже на ударную позицию выйти не удается.

70 мин. Плеа заменил эмболо.

72 мин. Маркос Антонио заменил Марлоса.

74 мин. Интрига остается только одно: или вступить сегодня в игру голкипер немцев Зоммер?