"Боруссия" – "Шахтер" – 0:0 (Первый тайм)

"Боруссия" в первом матче легко разбила "Шахтер". Фото Рейтер

Добрый вечер!

Донецкий "Шахтер" попытается реабилитироваться сегодня за разгромное поражение от менхенгладбахской "Боруссии" в начале ноября. Горняки сыграют на выезде матч 4-го тура.

В день сегодняшних печальных новостей мы надеемся, что хотя бы "Шахтер" попытается добавить позитива украинским болельщикам.

Шансы горняков на выход из группы остаются высокими. Задача тренера - выбить из голов игроков воспоминания о 1-й игре. Удастся ли это - увидим через 2 час.

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Стали известны составы команд:

"Боруссия" Менхенгладбах: Зоммер – Лайнер, Гинтер, Эльведи, Вендт – Крамер, Нойхаус, Лацаро, Штиндль – Эмболо, Тюрам

Запасные: Зиппель, Грюн, Ланг, Херрманн, Закария, Плеа, Траоре, Бенес, Янчке, Поульсен

"Шахтер": Пятов – Додо, Кривцов, Бондарь, Матвиенко – Степаненко, Алан Патрик – Соломон, Тете, Марлос – Мораес

Запасные: Шевченко, Трубин, Сиприано, Витао, Болбат, Маркос Антонио, Майкон, Судаков, Фернандо

Команды вышли на поле.

Игра началась с минуты молчания по Диего Марадоной.

2 мин. "Шахтер" на своей половине поля катает мяч и думает, как преодолеть высокий прессинг немцев.