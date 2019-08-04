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воскресенье, 04 августа 2019 07:21

"Боруссия" одолела "Баварию" в Суперкубке

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&quot;Боруссия&quot; одолела &quot;Баварию&quot; в Суперкубке
"Боруссия" выиграла впервые за четыре года

В Дортмунде состоялся матч за Суперкубок Германии.

"Боруссия" Д – "Бавария" – 2:0

Гол: Алькасер (48), Санчо (69)

"Боруссия" Д: Хитц, Шульц, Аканжи, Топрак, Пишчек (Вольф, 80), Вайгл, Витцель, Геррейро (Хакими, 74), Ройс, Санчо (Ларсен, 80), Алькасер

"Бавария": Нойер, Алаба (Саншеш, 70), Боатенг, Зюле, Киммих, Алькантара (Павар, 80), Толиссо, Горетцка, Коман, Левандовски, Мюллер (Дэвис, 66)

"Мы сегодня уступили, поэтому, конечно, грустим, – заявил тренер "Баварии" Нико Ковач. – Я считаю, что Бавария провела достойную игру, не идеальную, но приличную. Мы доминировали, однако допустили две ошибки, которыми воспользовалась Боруссия".

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Мюнхенский клуб выиграл три последних розыгрыша Суперкубка.

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