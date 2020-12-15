"Боруссия" Дортмунд уволила главного тренера

Люсьен Фавр работал в Дортмунде 2 года. Фото: REUTERS

Дортмундская Боруссия уволила главного тренера команды Люсьена Фавра.

Причиной увольнения швейцарского специалиста стали неудовлетворительные результаты команды в Бундеслиге, в том числе разгромное поражение от "Штутгарта" в последнем туре, сообщает официальный твиттер клуба.

"Нам сложно было пойти на этот шаг. Однако мы поддерживаем мнение, что достижения наших целей на сезон находится в большой опасности из-за последних негативные события, поэтому мы вынуждены действовать ", - сказал спортивный директор" Боруссии "Дортмунд Михаэль Цорк.

Люсьен Фавр возглавлял "Боруссию" с 2018 года. Главным претендентом на вакантную должность является наставник "Боруссии" Гладбах Марко Розе.

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В 11-м туре Бундеслиги "Бавария" не смогла победить Унион "- 1:1 и потеряла лидерство в турнирной таблице. Уступив первое место"Байеру"."Боруссия" Дортмунд идет на 5-м месте.