Болельщики "Реала" хотят Лунина, а не Куртуа

Фанаты выбрали Лунина

Испанская газета Marca провела фанатское голосование, чтобы определить, кого болельщики видят вторым голкипером команды в следующем сезоне.

Победу в голосовании одержал украинский голкипер Андрей Лунин. Об этом пишет "Трибуна"

Лунин набрал 39% голосов, опередив на 4% Тибо Куртуа. Бельгиец, вероятно, станет первым вратарем "Реала" в следующем сезоне.

Кейлор Навас набрал 18%, Люка Зидан – 7%.

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Ранее Marca сообщала, что руководство "Реала" также хочет сделать украинца вторым голкипером в следующем сезоне.