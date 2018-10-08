Болельщикам нужен только результат - Лужный о невыразительной игре "Динамо"

Олег Лужный ответил критикам "Динамо"

Тренер "Динамо" Олег Лужный ответил на критику в адрес клуба.

"Знали, что будет тяжелая игра. Мы готовились не неделю, а 2 дня. Футболисты же не лошади, а люди. Как они могут за 1,5 дня восстановиться? Все нормально. Я считаю, что они минут 60-70 выдержали хорошо.

Много критики в адрес команды. Критика чего? Болельщики знают, какой должна быть игра? Знают, как нужно играть? Думаю, болельщикам нужен только результат ", - сказал Лужный.

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Олег Лужный заменил Хацкевича на тренерской скамейке в матче против "Олимпика".