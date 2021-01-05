Более 80 тысяч зрителей, Мальдини против Зидана: как "Милан" играл с "Ювентусом" 22 года назад

Диметрио Альбертини открыл счет в матче. Фото: Reuters

6 января лидер чемпионата Италии "Милан" будет принимать монологической чемпиона "Ювентус".

В этот день команды уже встречались в далеком 1999 году. Тогда команды не смогли выявить сильнейшего. Диметрио Альбертина открыл счет в начале матча реализовав пенальти после нарушения правил на Джорджу Веа. "Ювентус" смог спастись за 5 минут до конца игры после точного удара Даниэля Фонсеки.

Стадион в "Милане" собрал на матч почти 82 000 зрителей. В составе "Ювентуса" тогда играли: Зинедин Зидан, Филиппо Индзаги, Джанлука Перуцци, Дидье Дешам, Эдгар Давис, Антонио Конте. У "Милана" состав был не менее звездным: Пауло Мальдини, Оливер Биркофф, Диметрио Альбертина, Роберто Донадони, Леонардо.

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После 15-ти туров Серии А "Милан" имеет в своем активе 37 очков. На 10 меньше у "Ювентуса", но команда Андреа Пирло имеет одну игру в запасе. Начало матча - в 21.45.