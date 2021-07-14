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среда, 14 июля 2021 14:35

Боксерское шоу перенесут в другое помешение из-за жары

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Боксерское шоу перенесут в другое помешение из-за жары
Фото:Митрофанов встретится с нигерийцем. Ольга Иващенко, "Спортарена"

В субботу, 17 июля, украинский боксер Дмитрий Митрофанов (10-0-1, 5 КО) впервые будет защищать титул WBO Oriental в первом среднем весе в поединке с интерконтинентальным чемпионом по версии WBF, чемпионом Нигерии, Рилливаном Бабатунде (13-0-0, 8 КО).

В андеркарте в ринг выйдут: Василий "Рыжий лев" Чеботарь (8-0-0, 3 КО), Хасан (20-1-0, 10 КО) и Хусейн Байсангуровы (18-1-0, 16 КО), Александр Узун (2-0-0), Альмахмуд Алаа (2-0-0, 1 КО) и др. Начало турнира в 19:00.

В связи с аномально высокой температурой в Киеве, K2 Promotions изменило локацию проведения боксерского шоу с Equides Club в выставочный центр ACCO International - просп. Победы, 40-Б. Сообщает klitschko-brothers.

Сегодня, в 18:00, в ТРЦ Gulliver - Спортивная площадь, 1, атриум на первом этаже - состоится открытая тренировка, а также брифинг главных героев боксерского шоу братьев Кличко K2 Promotions. Во время мероприятия Чемпион WBO Oriental Дмитрий Митрофанов впервые встретится с соперником Рилливаном Бабатунде. Также в этот вечер физическую форму перед поединками продемонстрируют Василий "Рыжий лев" Чеботарь, Хасан Байсангуров и Хусейн Байсангуров.

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В августе прошлого года Дмитрий Митрофанов победил техническим нокаутом Рафала Яцкевича из Польши, получив шестую победу на профессиональном ринге. Он нокаутировал соперника в четвертом раунде.

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14
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