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пятница, 11 октября 2019 11:09

Боксер-рекордсмен проиграл дебютный бой

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Бернард Хопкинс - первый в истории боксер, который стал чемпионом мира по четырем основным версиям (2004), лучший боксер мира независимо от весовой категории по версии журнала The Ring (2002, 2004), рекордсмен по количеству успешных защит чемпионских титулов в среднем весе (20), старейший человек, который защитил и объединил титулы чемпиона мира (в возрасте 49 лет 3 месяца и 4 дня) - проиграл свой дебютный бой на профи-ринге. Это произошло 11 октября 1988-го в Атлантик-Сити, США. А соперником 23-летнего Бернарда был такой же дебютант Клинтон Митчелл, завершивший карьеру после 5 боев, из которых выиграл три.

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В 17-летнем возрасте Хопкинс был приговорен к 18 годам тюрьмы за 9 уголовных преступлений.

- Бокс был моим лучшим лекарством, - вспоминал Бернард. - Он спас мой разум. Я тренировался и, как одержимый, бегал кругами по тюремному двору, повторяя: "Однажды я выйду отсюда. Как-то я стану чемпионом". В течение всего срока он был чемпионом в среднем весе среди заключенных своего родного штата. Отсидел почти 5 лет, освободившись в 1988-м.

После дебютного поражения не боксировал более 16 месяцев.

Очень трудно отказаться от старых привычек. Спросите людей, которые выходят из тюрьмы. Они пытаются избавиться, но не могут

- Мне нужно было пройти сквозь размышления - жить, как боксеру, думать, как боксеру, питаться, как боксеру, или нет? Стоит ли мне посвящать себя боксу? И я сделал свой выбор, - вспоминал легендарный боксер. - И когда я принял это решение, мне понадобились сила воли, дисциплина и сильный характер, чтобы не сойти с пути. Очень трудно отказаться от старых привычек. Спросите людей, которые выходят из тюрьмы. Они пытаются избавиться, но не могут. А я сказал себе, что хочу сделать это - я не хотел больше попадать в тюрьму или где-то умереть. И я сделал свой выбор.

Бернард Хопкинс заработал за дебютный бой $350.

Автор: Василий ТАНКЕВИЧ
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Дата
11
октября

Боксер-рекордсмен проиграл дебютный бой

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