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вторник, 01 июня 2021 11:10

Боксера посадили за домашнее насилие

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Боксера посадили за домашнее насилие

1 июня 2012 года один из лучших в истории бокса, американец Флойд Мейвезер-младший начал отбывать трехмесячное тюремное заключение. Боксера осудили за домашнее насилие и нападение на бывшую подругу, мать его троих детей Джози Харрис осенью 2010-го.

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Мейвезер должен был сесть в тюрьму еще 6 января 2012-го. Но судья Мелисса Сарагоса позволила отложить отбытие срока, чтобы дать возможность Мейвезеру провести бой 5 мая и выполнить ранее достигнутые договоренности.

5 мая 2012 года в Лас-Вегасе, США, непобежденный Флойд Мейвезер-младший одержал 43-ю победу на профи-ринге. Победив пуэрториканца Мигеля Котто единогласным решением судей, Флойд стал чемпионом мира в пятой весовой категории. На кону в том поединке стоял титул WBA Super в первом среднем весе, которым владел Котто, и вакантный Бриллиантовый титул WBC.

После двух месяцев заключения Мейвезера досрочно выпустили на свободу за примерное поведение

Тюремный срок американский боксер начал отбывать с первого дня лета. Он сидел в одиночной камере. Ему было разрешено проводить тренировки и питаться отдельно от других. А после двух месяцев заключения Мейвезера досрочно выпустили на свободу за примерное поведение.

В 2015 году Флойд Мейвезер намерен был посетить Австралию, но власти этой страны отказали ему в получении австралийской визы. Причиной стал тюремный срок, который боксер отбыл за домашнее насилие.

В марте 2020-го Джози Харрис была найдена мертвой в собственной машине. Причиной смерти 40-летней женщины стала передозировка наркотиков. Отношения Мейвезера и Харрис продолжались 15 лет - с 1995-го по 2010 год.

Автор: Василий Танкевич
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Дата
01
июня

Боксера посадили за домашнее насилие

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