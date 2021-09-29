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среда, 29 сентября 2021 12:39

Боксер завершил карьеру и балотируется в президенты

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Боксер завершил карьеру и балотируется в президенты
Мэнни Пакьяо не встретился с Ломаченко.Фото: Reuters

Экс-чемпион мира в восьми весовых категориях 42-летний Мэнни Пакьяо, выдвинувший свою кандидатуру на пост президента Филиппин, официально объявил об уходе из бокса, обратившись к поклонникам.

"Спасибо самым великим фанатам и величайшему спорту в мире! Спасибо за все прекрасные воспоминания. Это самое трудное решение, которое я когда-либо принимал, но я смирился с ним. Преследуйте свои мечты, усердно работайте и наблюдайте, что произойдёт. Прощай, бокс", — гласит публикация Пакьяо Twitter.

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В последнем поединке Пакьяо неожиданно проиграл кубинскому боксёру Йорденису Угасу в бою за титул WBC. Поединок Угаса и Пакьяо прошёл на "Ти-Мобайл Арене" в Лас-Вегасе. Для Пакьяо этот поединок стал первым с июля 2019 года. Тогда он по очкам победил Кита Турмана, отобрав у него пояс по версии WBA Super в полусреднем весе. Впоследствии Мэнни был лишён этой регалии за длительный простой.

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