Боксер Поветкин рассказал, почему поссорились Украина с Россией

Александр Поветкин раньше уже проигрывал нокаутом британцу Энтони Джошуа. Фото: Reuters

Временный чемпион WBC в супертяжелом весе Александр Поветкин из России высказался о массовых протестах в Беларуси на фоне итогов президентских выборов.

"Наверное, они кем-то созданы и созданы не просто так. Я, конечно, не на высоком уровне, чтобы правильно понимать, но, думаю, чье-то вмешательство есть". Сообщает "Трибуна".

Хотят расшатать, поссорить народы братские, что уже сделали с Украиной. Как при революции – брат против брата шел, отец против сына.

Трудно сказать, что будет дальше. Надеюсь, Лукашенко все удержит. Я был в Беларуси, хорошая, нормальная страна.

Люди добрые, нормальные, спокойные. Ни одного кипиша. Пьяных особо не видел. Как там чистенько, какие там колхозы, огороды. В СССР было очень много хорошего и правильного, я так считаю", – рассказал Поветкин.

В 2013 году Поветкин дрался с украинцем Владимиром Кличко в Москве и проиграл бой по очках, побывав при этом в нокдауне.

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Раньше с антиукраинскими высказываниями неоднократно выступал другой российский экс-боксер Николай Валуев. После этого он начал лечение опухоли головного мозга.