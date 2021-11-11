"Бока Хуниорс" потребовал у Суркиса заоблачные деньги за своего игрока

Полузащитник "Бока Хуниорс" и сборной Колумбии 26-летний Себастьян Вилья не перейдет в киевское "Динамо".
Аргентинский гранд требовал заоблачную компенсацию своего игрока, сообщает Tyc Sports.
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Аргентинцы хотели получить от "Динамо" €15 млн за футболиста. Такая сумма велика для киевлян.
Кроме киевлян, интерес к Вилье также проявляет "Динамо" Москва. Transfermarkt оценивает игрока в €5,5 млн, контракт с "Бокой" действует до 2024 года.
Себастьян Вилья играет за "Боку Хуниорс" с 2018 года. На счету 98 матчей, 15 голов и 14 ассистов за аргентинскую команду. Также провел четыре матча за сборную Колумбии.
В следующем матче чемпионата Украины "Динамо" в гостях сыграет против "Черноморца".
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