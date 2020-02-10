Бой Усика против Чисоры перенесут: назвали причину

Александр Усик имеет 2 месяца, чтобы залечить травму. Фото: boxingscene.com

Бой украинского боксера Александра Усика и британца Дерека Чисоры перенесут на май 2020 года.

Предварительно бой должен был состояться на пригинци марта в Манчестере, но из-за травмы украинского боксера его перенесут на 2 месяца.

"Почему бой Усика и Чисоры планируется на май? Усику следует хорошо залечить локоть, и он не успеет подготовиться к 28 марта. Мы смотрели на апрель, но это большой спешке для него, для его подготовки, он может быть не готов. Бой в мае даст Усику достаточно времени ", - сказал известный промоутер интервью" iFL TV "Эдди Хирн.

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Александр Усик дебютировал в супертяжелом весе в октябре 2019 победой над Чазз Уизерспун в результате технического нокаута.