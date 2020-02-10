Бой Усика против Чисоры перенесут: назвали причину

Бой украинского боксера Александра Усика и британца Дерека Чисоры перенесут на май 2020 года.
Предварительно бой должен был состояться на пригинци марта в Манчестере, но из-за травмы украинского боксера его перенесут на 2 месяца.
"Почему бой Усика и Чисоры планируется на май? Усику следует хорошо залечить локоть, и он не успеет подготовиться к 28 марта. Мы смотрели на апрель, но это большой спешке для него, для его подготовки, он может быть не готов. Бой в мае даст Усику достаточно времени ", - сказал известный промоутер интервью" iFL TV "Эдди Хирн.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Ломаченко рассказал о цели в боксе
Александр Усик дебютировал в супертяжелом весе в октябре 2019 победой над Чазз Уизерспун в результате технического нокаута.
Комментарии