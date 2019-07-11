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четверг, 11 июля 2019 13:00

Бой украинском станет главным событием вечера бокса в Голливуде

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Бой украинском станет главным событием вечера бокса в Голливуде
Сергей Богачук проведет главный бой вечера в Голливуде

Непобежденный украинский боксер полусреднего веса Сергей Богачук возглавит кард вечера бокса "Tom Loeffler's 360 Promotions" в Голливуде.
Украинец встретится 28 июля с 31-летним мексиканцем Фернандо Марином.

Марин занимает двести шестьдесят второй позиции в рейтинге "BoxRec" среди боксеров своей весовой категории. Мексиканец до 2016 года шел без поражений, но затем нокаутом уступил Маурисио Пинтори. В последнем бою Марин в марте нокаутировал Дэвида Очоа (1-2-1, 1 КО).

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Сергей Богачук в последний раз выходил на ринг в конце мая - в Голливуде 24-летний боксер из Винницы нокаутировал Фредди Эрнандеса (34-11, 22 КО). Фернандо Марин на профессиональном уровне получил 16 побед при 3 ничьих и 3 поражениях. Богачук за свою карьеру провел 14 боев и все выиграл нокаутом.

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