Бой украинца станет главным событием вечера бокса в Голливуде

Сергей Богачук проведет главный бой вечера в Голливуде

Непобежденный украинский боксер полусреднего веса Сергей Богачук возглавит кард вечера бокса Tom Loeffler's 360 Promotions в Голливуде.

Украинец встретится 28 июля с 31-летним мексиканцем Фернандо Марином.

Марин занимает двести шестьдесят второй позиции в рейтинге BoxRec среди боксеров в своей весовой категории. Мексиканец до 2016-го шел без поражений, но затем нокаутом уступил Маурисио Пинтори. В последнем бою Марин в марте нокаутировал Дэвида Очоа (1-2-1, 1 КО).

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Сергей Богачук в последний раз выходил на ринг в конце мая - в Голливуде 24-летний боксер из Винницы нокаутировал Фредди Эрнандеса (34-11, 22 КО). Фернандо Марин на профессиональном уровне получил 16 побед при 3 ничьих и 3 поражениях. Богачук за свою карьеру провел 14 боев и все выиграл нокаутом.