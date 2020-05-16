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суббота, 16 мая 2020 10:12

Бой с моделью. Алиев решил пойти в бокс.

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Бой с моделью. Алиев решил пойти в бокс.
Александр Алиев и его агент Александр Панков. Фото Фейсбук

Бывший полузащитник киевского "Динамо", московского "Локомотива" и сборной Украины Александр Алиев принял решение попробовать себя в боксе.

В рамках проекта "Битва" он сразится с актёром и моделью Никитой Вакулюком. Регламент боя – 3 раунда по 2 минуты. Бой состоится 29 мая.

Алиев наиболее известен по выступлению за киевское "Динамо", цвета которого защищал с 2005 по 2010 и с 2011 по 2013 год. Также Александр два сезона играл в России – за "Локомотив" и "Анжи". В сборную Украины экс-полузащитник вызывался с 2008 по 2012 год.

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Алиев завершил профессиональную карьеру в 2018 году. Его последним клубом стал "Интер" из посёлка Боярка Киевской области. В составе киевского "Динамо" он дважды стал чемпионом Украины и один раз выиграл Кубок страны.

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