Бой Ломаченко с Кэмпбеллом назначили на 31 августа

Всемирный боксерский совет (WBC) официальо подтвердил, что переговоры по поводу боя между чемпионом мира по версиям WBA и WBO в легком весе украинцем Василием Ломаченко (13 побед, 10 из них — нокаутом, 1 поражение) и британцем Люком Кэмпбеллом (20 побед, 18 из них — нокаутом, 2 поражения) успешно завершены.
Поединок пройдет в субботу, 31 августа, в Великобритании, о чем организация сообщила на своей странице в Twitter.
Город, в котором состоится поединок, еще не определен.
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Это будет первый бой в карьере Ломаченко, который пройдет на Туманном Альбионе.
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