Боится войны. Бразилец хочет расторгнуть контракт с "Шахтером"

Витао выступает за "Шахтер" с 2019 года. Фото: ФК "Шахтер"

Центральный защитник "Шахтера" Витао хочет покинуть донецкий клуб.

Бразилец обратился в ФИФА с требованием помочь ему досрочно расторгнуть контракт с украинским клубом, сообщает Transfers24hr.

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По информации источника, подобные действия планируют в ближайшее время совершить и другие бразильские легионеры "Шахтера", однако к этому времени подтверждение есть только по Витао.

Накануне сообщалось, что бразильские легионеры "Шахтера" покинули Украину. Эвакуироваться им помогло португальское посольство, также организовавшее отъезд из Киева экс-тренера "горняков" Паулу Фонсеки.

Контракт Витао с "Шахтером" рассчитан до лета 2024 года. Он перешел в украинский клуб из Палмейраса в сентябре 2019 года за €4 млн. "Шахтер" был лидером УПЛ после первой части сезона.