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вторник, 07 декабря 2021 18:20

Боится потерять пояса? Абсолютный чемпион мира по боксу не хочет сражаться с Ломаченко

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Боится потерять пояса? Абсолютный чемпион мира по боксу не хочет сражаться с Ломаченко
Джордж Комбосос выиграл четыре чемпионских пояса. Фото: MatchroomBoxing

Абсолютный чемпион мира в легком весе Джордж Камбосос не планирует сразиться с Василием Ломаченко.

Австралийский боксер выразил желание провести бой с обладателем регулярного титула WBA Джервонтой Дэвисом.

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"Думаю, что бой с Дэвисом более масштабный, чем с Ломаченко. Дело в том, что Лопес победил Василия, он также избил Комми. Поэтому "Танк" (прозвище Дэвиса. - Gazeta.ua), а еще Райан Гарсия. У него много подписчиков. Если Гарсия сможет одержать хорошую победу в январе и при этом будет выглядеть круто, то он однозначно окажется в обойме", - сказал Камбосос в комментарии Fightnews.

Камбосос победил Теофимо Лопеса раздельным решением судей и стал абсолютным чемпионом мира в легком весе.

6 декабря Дэвис одержал победу над Исааком Крусом.

Ломаченко 11 декабря проведет бой против бывшего чемпиона мира Ричарда Комми.

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Дата
07
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