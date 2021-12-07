Боится потерять пояса? Абсолютный чемпион мира по боксу не хочет сражаться с Ломаченко

Джордж Комбосос выиграл четыре чемпионских пояса. Фото: MatchroomBoxing

Абсолютный чемпион мира в легком весе Джордж Камбосос не планирует сразиться с Василием Ломаченко.

Австралийский боксер выразил желание провести бой с обладателем регулярного титула WBA Джервонтой Дэвисом.

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"Думаю, что бой с Дэвисом более масштабный, чем с Ломаченко. Дело в том, что Лопес победил Василия, он также избил Комми. Поэтому "Танк" (прозвище Дэвиса. - Gazeta.ua), а еще Райан Гарсия. У него много подписчиков. Если Гарсия сможет одержать хорошую победу в январе и при этом будет выглядеть круто, то он однозначно окажется в обойме", - сказал Камбосос в комментарии Fightnews.

Камбосос победил Теофимо Лопеса раздельным решением судей и стал абсолютным чемпионом мира в легком весе. 6 декабря Дэвис одержал победу над Исааком Крусом. Ломаченко 11 декабря проведет бой против бывшего чемпиона мира Ричарда Комми.