Богу молюсь на украинском. Он мне роднее – Безус

Роман безус начинал в полтавской "Ворскле". Фото ФК "Гент"

Полузащитник "Гента" Роман Безус рассказал об использовании украинского и русского языков.

"Я двуязычный. Если бы со мной разговаривали на русском, а я отвечал на украинском – мне бы резало слух. Если говоришь на украинском – думаешь на украинском. Если на русском – то стараешься думать на русском". Романа цитирует "Трибуна".

Украинский более родной. Согласен с Рустамом Худжамовым, что было это – "селюк". В центральной Украине, я из Кременчуга, процентов 80 говорят на русском. В селах – больше на украинском, но не чистом, а суржике.

Когда приезжали ребята, говорили на суржике – шла насмешка. Тогда люди больше старались переходить на русский. Так комфортнее, ты типо крутой чувак, говоришь на русском.

С родителями разговариваю больше на украинском, суржике. В Бельгии познакомился с человеком, уже мой товарищ, бельгиец, ему 48. Он в 18 лет приезжал в Украину, у него там прадед был. Выучил украинский. У меня есть теперь в Бельгии практика, общаемся на украинском, на русском он не хочет никого даже слышать.

Библию читаю и богу молюсь на украинском. А с Яремчуком больше на русском общаюсь. У нас в команде два грузина, они на русском говорят, мы за одним столом сидим", – сказал Безус.

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Роман Безус играл в "Ворскле", "Динамо", "Днепре" и "Кортрейке".