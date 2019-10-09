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среда, 09 октября 2019 08:37

"Бог дает мне знак, что не нужно идти в супертяжи" – Усик

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&quot;Бог дает мне знак, что не нужно идти в супертяжи&quot; – Усик
Травма, допинг и запрет – соперники Усика выпадают один за одним

Знаменитый украинский боксер Александр Усик прокомментировал запутанную ситуацию, возникшую с его дебютным поединком в супертяжелом весе, который должен состояться 12 октября в Чикаго.

Об этом пишет "Сегодня".

"Я очень-очень готов к дебюту в супертяжах. У меня нет мнения по истории с допингом Спонга. Хрен его знает. Это грязь, я не хочу об этом разговаривать. Даже не стоит это поднимать и обсуждать, – заявил Александр Усик. – Вопрос про замену Спонгу лучше задать Эдди Хирну (сопромоутеру Усика, – Ред.). Я же отвечу словами из Евангелия: "Готовь коня к битве, а победа – от Всевышнего". Мы готовимся к битве, и, дай Бог, она будет"

"Специально не читаю с утра новости про своих возможных соперников. Разговаривал с друзьями, со своей семьей, с сыном. Никакую информацию не читаю и не забиваю себе голову. Некоторые скажут, что срыв поединков – это Бог дает мне знак, что мне не нужно идти в хэвивейт, а я скажу наоборот – он дает мне знак, что "Саша трудись, тогда все будет хорошо". Это жизненная ситуация, все хорошо", – заключил Усик

Напомним, ранее стало известно, что Тайрон Спонг, с которым должен был драться Усик, провалил допинг-тест, погорев на препарате от бесплодия. Команда украинца начала начала поиски нового соперника для Александра на ту же дату – 12 октября.

Позже появилась информация, что Усику нашли нового соперника: это фармацевт-нокаутер из США 38-летний американец Чазз Уизерспун.

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Однако не успели украинцу подыскать нового соперника, как и бой Усик – Уизерспун оказался под угрозой. Причина – в решении атлетической комиссии штата Пенсильвания относительно американского боксера, которая запрещает ему драться до 20 ноября.

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