Бог – болгарин. Как Франция проиграла свой самый драматический матч в истории

Эмил Костадинов играл за "Порто", "Депортиво" и "Баварию".Фото UEFA com

Соперник сборной Украины сборная Франции в последние 35 лет всегда была фаворитом отбора, но не всегда попадала на Кубок мира.

Величайшая трагедия с французами произошла осенью 1993 года, когда они дома проиграли два заключительных поединка и не поехали в США.

Перед двумя последними турами в группе, где выступали сборные Франции, Швеции, Болгарии, Австрии, Финляндии и Израиля лидеры имели такой баланс: Франция - 13 очков, Швеция - 12, Болгария - 10 Тогда за победу давали лишь по 2 балла. На Кубок мира квалифицировались 2 сборные, занявшие первые места.

В предпоследнем туре Болгария разгромила Австрию - 4:1, Швеция обыграла Финляндию - 3:2, а Франция, которая вела дома против Израиля - 2:1, неожиданно проиграла - 2:3, пропустив 2 мяча в последние 7 минут.

Перед последним туром ситуация запуталась - Швеция имела 14 баллов, Франция - 13 и Болгария - 12.

Швеция играет вничью с Австрией и закрывает все вопросы.

Французы тоже были уверены в себе. Они считали, что имеют лучший подбор исполнителей - Боли, Лизаразю, Десайи, Кантона, Папен, Жинола были на пике формы.

Болгары были свои козыри - Стоичков, Пенев, Костадинов, Балаков, Лечков, Иванов. Лидер болгар Стоичков поспорил с кем-то из партнеров на трехсотый "мерседес", что Болгария победит.

Болгарский комментатор Николай Колев кричит одну и ту же фразу, будто у него заело пластинку: "Бог - болгарин, Бог - болгарин!"

Однако это выглядело фантастикой, особенно, когда на 32-ой минуте Кантона открыл счет. Однако уже через 5 минут Эмил Костадинов в красивом прыжке головой опережает защитника - 1:1.

Интрига затянулась до последней минуты. Тогда еще в судей не было привычки добавлять по 5 минут. Арбитры свистели, как только заканчивалась 90 минута. На последней минуте Жинола прошел по правому флангу и вместо выбить в аут, заработать угловой или просто отбить мяч куда подальше решил подать.

Мяч перехватывает защитник. На табло 44:47. В два паса гости доставляют мяч Любо Пеневу. Секундомер показывает 44:53. Пенев пасует на правый фланг, где Эмил Костадинов набрал ход. Эмил продавливает защитника и за мгновение до подката Блана бьет изо всех сил. Мяч вонзается под перекладину - 1:2. На табло - 44:58. Судья из Щотландии, смилостившись, добавляет 10 секунд и свистит.

Тренер Франции Жерар Улье убегает от журналистов. Блан плачет. Болгарский комментатор Николай Колев кричит одну и ту же фразу, будто у него заело пластинку: "Бог - болгарин, Бог - болгарин!"

Христо Стоичков остается в Париже на три дня и вместе с товарищами пропивают "мерседес".

Этот матч похоронил карьеру в сборной Давида Жинола. Папен и Кантона получили только пару вызовов и вскоре тоже завязали со сборной.

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На Кубке мира-94 Болгария дошла до полуфинала, обыграв сборные Аргентины и ФРГ.