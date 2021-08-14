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суббота, 14 августа 2021 15:26

Боец нокаутировал соперника на 10-ой секунде

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Боец нокаутировал соперника на 10-ой секунде
Китаец пропустил очень сильный удар. Фото: MMAFighting via Twitter

Индонезийский боец ​​смешанных единоборств Эко Рони Сапутра получил эффектную победу на турнире ONE Championship: Battleground 2 над китайцем Пен Шуай Лю.

Поединок завершился, едва успев начаться. Первый же мощный удар Сапутры стал решающим в бою.

Китаец пропустил удар в челюсть, после которого он упал на настил октагона. Рефери сориентировался моментально и не дал добить Шуай Лю, который был явно потрясен.

30-летний Сапутра одержал пятую победу в карьере. В его пассиве одно поражение.

25-летний Шуай Лю проиграл шестой в смешанных единоборствах. На его счету также шесть побед.

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Ранее украинский боксер Александр Хижняк проиграл нокаутом финальный бой Олимпады в Токио. Он уступил бразильцу Эберто Соузе.

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