Боец нокаутировал соперника на 10-ой секунде

Китаец пропустил очень сильный удар. Фото: MMAFighting via Twitter

Индонезийский боец ​​смешанных единоборств Эко Рони Сапутра получил эффектную победу на турнире ONE Championship: Battleground 2 над китайцем Пен Шуай Лю.

Поединок завершился, едва успев начаться. Первый же мощный удар Сапутры стал решающим в бою.

Китаец пропустил удар в челюсть, после которого он упал на настил октагона. Рефери сориентировался моментально и не дал добить Шуай Лю, который был явно потрясен.

30-летний Сапутра одержал пятую победу в карьере. В его пассиве одно поражение.

25-летний Шуай Лю проиграл шестой в смешанных единоборствах. На его счету также шесть побед.

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