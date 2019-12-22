Бьо выиграл массовый старт в Анси. Пидручный провалился

Йоханнес Бьо не имеет конкуренов и в Этом сезоне

Норвежец Иоханнес Бйо не имел себе равных в гонке с массового старта на этапе Кубка мира во французском Анси. Иоханнес только раз промахнулся на первой стрельбе стоя. Вторым был француз Эмильен Жаклен, третьим - норвежец Тарьей Бйо.

Украинцу Дмитрию Пидручному не повезло. На первом круге ему наступил на лыжу австриец Ляйтнер и сломал крепления. На замену оборудования потратили более 50 секунд.

В итоге на первую стрельбу Подручный пришел последним. Однако две лежки отстрелял в ноль и поднялся на 18 место. Однако две ошибки в стрельбе стоя отбросили украинца на 23 место.

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Это была последняя мужская гонка Кубка мира в этом сезоне. Следующие два этапа пройдут в Германии - Оберхофе и Рупольдинге.