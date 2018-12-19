Блохин дал оценку сопернику "Динамо"

Блохин прокомментировал жеребьевку Лиги Европы. Фото: Телеграф

Экс-тренер "Динамо" и "Олимпиакоса" Олег Блохин прокомментировал жеребьевку Лиги Европы.

"Футбол в Греции очень популярен. Футбол здесь жесткий, бескомпромиссный, команды всегда заточены на победу, клубы стремятся достойно представить страну в еврокубках.

"Олимпиакос" преодолел групповой этап, где ему противостояли серьезные соперники, такие как "Милан". Но по уровню индивидуального мастерства греческая команда не выше "Динамо". Обе команды имеют проблемы в организации игры, подборе игроков, так что тренерам есть над чем работать.

На мой взгляд, небольшой плюс для киевлян кроется в том, что первая игра состоится в Греции. Хотя при поддержке темпераментных, шумных зрителей игра будет непростой. "Динамо" важно провести хорошую зимнюю подготовку, психологически настроиться на игру с "Олимпиакосом" и выложиться на максимум, – сказал Блохин FootBoom.

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Олег Блохин выступал за "Олимпиакос" в качестве футболиста.