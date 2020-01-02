"Бизнесмены, а не амбициозные спортсмены" - Ломаченко о Мейвейзере и Дэвисе

Василий Ломаченко резко высказался в адрес известных боксеров. Фото: dt.ua

Чемпион мира в легком весе по трем версиям украинец Василий Ломаченко резко высказался в адрес знаменитого боксера Флойда Мейвезера и непобежденного "регулярного" чемпиона Джервонты Дэвиса.

Об этом упоминает Obozrevatel.

В интервью YouTube-каналу Тедди Атласа Ломаченко заявил, что Мейвезер и Дэвис больше напоминают бизнесменов, чем амбициозных спортсменов.

"Они бизнесмены, а не спортсмены. Мейвезер и Дэвис зарабатывают деньги. Я – спортсмен. Я хочу драться с топовыми боксерами. Я желаю сражаться с лучшими бойцами ради истории. Ради своей истории и истории бокса. Поэтому мы готовы устраивать поединки", – отметил Ломаченко.

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Глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум рассказал о том, что бой за звание абсолютного чемпиона мира в легком весе между Василием Ломаченко (14-1, 10 КО) и американцем Теофимо Лопесом (15-0, 12 КО) кроме Нью-Йорка хотят провести и в Саудовской Аравии. Поединок состоится весной 2020-го года