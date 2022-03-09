Битва "Реала" и ПСЖ в Мадриде: анонс матчей 1/8 Лиги чемпионов

Футболисты "Реала". Фото: ФК "Реал"

В среду, 9 марта, станут известны еще два четвертьфиналиста Лиги чемпионов сезона-2021/22.

"Манчестер Сити" дома примет лиссабонский "Спортинг".

В этой паре все уже известно заранее, ведь команда Александра Зинченко на выезде победила соперников со счетом 5:0.

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Гораздо интересным будет противостояние двух грандов в Мадриде - "Реала" и ПСЖ.

Парижане дома выиграли со счетом 1:0 и постараются отстоять нужный результат на "Сантьяго Бернабеу".

Букмекеры ставят на проход ПСЖ в следующий раунд.

Матчи начнутся в 22:00 по киевскому времени. Все участники следующей стадии определятся 17 марта.